Manual de Instruções para a vida em família

Nuno Markl regressa à banda desenhada com narrativa semi-biográfica "Manual de instruções", ilustrada por Miguel Jorge.

Julgar alguém por um rótulo é sempre perigoso ou, no mínimo redutor. Alberto, protagonista de "Manual de Instruções", edição recente da Iguana é, reconhecidamente, o "melhor escritor no seu género". Se ao apresentar-se assim, cria fundadas expectativas, elas são completamente goradas quando explica a que género se dedica: "Manuais de instruções para eletrodomésticos"...

Mas, louvado pelo patrão, invejado pela concorrência, Alberto tem como limite o céu... dos manuais. Infelizmente, a sua dedicação à escrita - às obras da sua vida... - afastam-no do que esta tem de bom e importante e o génio das descrições, funcionamento e possíveis avarias, descobre que o seu casamento está danificado e prestes a perder a validade e que desconhece ou conhece muito pouco das rotinas da (bela) esposa e dos dois filhos pequenos...

Pequeno teatro de situações, com elenco limitado, que espelha tantos quotidianos que conhecemos, "Manual de Instruções", inicialmente argumento para filme não concretizado, foi escrita por Nuno Markl que, no prefácio, a reconhece como uma das suas "histórias mais pessoais, uma reflexão sobre o fim do casamento e a falta de equilíbrio entre trabalhar e viver", baseada naquilo que ele próprio experienciou a certa altura. Talvez por isso, a par do esperado registo paródico caro a Markl, "Manual de Instruções" assume também um tom sincero e humano, com o absurdo de algumas das soluções - como as amizades com o assaltante ou a prostituta - a contrastarem com o desejo sincero de mudar de vida e de objetivos que a partir de certo ponto Alberto assume.

Ao lado de Markl, surge Miguel Jorge, de quem conhecíamos relatos realistas de cariz histórico, que aqui assume um traço caricatural, fino e detalhado, que se abusa um pouco da repetição de poses e expressões, consegue conjugar e dar expressão aos seus pontos fortes: o humor, a ternura e a humanidade de situações e personagens.

História bem ritmada, com uma planificação tradicional mas variada, que em determinadas cenas marca os tempos em função do número de vinhetas por página, este livro é, afinal, uma

chamada de atenção para aquilo que valorizamos e para as perdas que as nossas escolhas acarretam, porque a vida verdadeira, aquela do dia-a-dia, não traz manual de instruções...

Manual de Instruções

Nuno Markl e Miguel Jorge

Iguana

128 p., 18,85 €