Manuel Cruz leiloa guitarra para ajudar bares do Porto

Manuel Cruz está a leiloar uma guitarra para ajudar dois bares do Porto, Barracuda e Woodstock 69. A base de licitação era de 1000 euros mas os lances já triplicaram o valor inicial. O leilão decorre até dia 19 de dezembro.

"Vou leiloar uma guitarra elétrica que usei com os Ornatos até 2002 e depois nos Pluto, ao vivo e na gravação do álbum 'Bom Dia'. O dinheiro arrecadado será entregue na totalidade a dois bares do Porto que se encontram em dificuldades sérias, peças tão importantes do nosso circuito", escreveu o popularíssimo musico do Porto, no Instagram, onde está a dcorrer o leilão.

"A guitarra é uma Fender Stratocaster japonesa e comprei-a em segunda mão há mais de 20 anos. Está obviamente muito usada mas a funcionar plenamente", acrescentou.

A guitarra está assinada pelo autor de "O monstro precisa de amigos", mítico álbum de 1999.

Ao início desta quinta-feira, a guitarra já valia 2600 euros.

O autor da melhor proposta será contactado para que sejam efetuadas a transferência e a entrega.