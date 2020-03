Manuel Cruz no Porto adiado para 29 de outubro

Hoje às 15:57 Facebook

O concerto de Manuel Cruz agendado para dia 2 de abril, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, no âmbito da "Tournedó", foi adiado para 29 de outubro.

Os bilhetes para o concerto 29 de outubro serão colocados à venda nos próximos dias. Os ingressos já adquiridos são válidos para a nova data, sem que seja necessário efetuar qualquer troca.

De acordo com o comunicado da IGAC desta segunda-feira, não serão permitidos reembolsos dos bilhetes comprados: "Face às condições especiais e excecionais que o país atravessa, o anúncio da data dos eventuais reagendamentos de espetáculos ou o cancelamento definitivo dos mesmos, pode ocorrer após o levantamento do estado de emergência, pelo que no âmbito das competências da Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) recomenda-se, consequentemente, que a decisão de devolução ou não dos bilhetes já adquiridos fique deferida para momento posterior ao levantamento do estado de emergência, sem prejuízo de legislação que possa vir a ser aprovada neste âmbito".

A "Tournedó" arrancou no Theatro Circo em Braga, no início de 2020, e passou pelo Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, no final de fevereiro.