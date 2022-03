Manuel Frias Martins: "O privilégio do literário acabou"

Sérgio Almeida Hoje às 14:47 Facebook

Um dos nomes centrais dos estudos literários portugueses, Manuel Frias Martins regressa à publicação com "A lágrima de Ulisses". Aos 72 anos, o ensaísta revela que aquilo que o motiva "é, ainda e sempre, a curiosidade e uma permanente vontade de aprender".

Da tecnologia à política, da economia à indústria cultural, Manuel Frias Martins analisa, em "A Lágrima de Ulisses", os quase intermináveis cruzamentos da literatura. Avesso aos estudos desligados da realidade, o presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários rejeita as visões catastrofistas da tecnologia sobre o consumo cultural, preferindo destacar as "perdas e os ganhos" que daí advêm. Já sobre o discurso de autoridade da crítica literária tradicional, feito a partir da imprensa, as dúvidas são menores, prevendo que o mesmo "tem os dias contados".



"A Lágrima de Ulisses" pode ser lido como uma apologia do humano na literatura e nos estudos literários?

O meu livro pretende, sem dúvida, apelar a uma compreensão e valorização da literatura enquanto «conexão da vida», recorrendo a uma expressão feliz de W. Dilthey. Neste sentido, e partindo sempre do princípio de que o humano não precisa de definição, cada capítulo do livro é como se fosse um episódio dessa conexão identificadora do papel do humano. Integro aqueles episódios naquilo a que chamo em subtítulo Regimes da Cultura Literária, mantendo sempre, no entanto, a convicção de que estaremos definitivamente perdidos quando não soubermos de modo imediato o que é o humano.

É claro que é preciso ter consciência de que nenhuma definição consegue comportar o humano na sua totalidade. Disperso por traços diferentes, desde a linguagem às ordens simbólicas da experiência, o humano é simultaneamente o mesmo e o diferente, envolvidos nas complexas conexões da vida. A literatura nutre-se dessa complexidade, dando-nos acesso à memória individual do autor, com certeza, mas também a um tipo de reconhecimento dos modos contraditórios do existir coletivo. O meu livro estrutura-se como narrativa ensaística exatamente pelo entrelaçamento dessas particularidades do humano que, sob a forma de conexões da vida, circulam por ideias e experiências como as que se ligam à tecnologia, à violência, à cidadania, ao envelhecimento cultural, ao erro, etc. Este é, portanto, o meu caminho nos estudos literários. Quanto ao resto, partilho o paradoxo de Nietzsche: «Eis o meu caminho; e vós, onde está o vosso. É o que respondo aos que me perguntam «o caminho». O caminho, com efeito, não existe».

É lícito dizermos, até em função do que escreve no livro, que a dimensão humana nos estudos literários está muito mais presente hoje do que acontecia ainda há algumas décadas. Que consequências provocou a excessiva ênfase na técnica e na ciência que vigorou durante décadas?

Ao longo do século XX desenrolou-se um processo no domínio das humanidades que é muito interessante, embora repleto de equívocos. A sede de cientificidade nos estudos literários, e de busca da respetiva aura de credibilidade, levou a que muitos estudiosos da literatura entendessem a sua atividade por uma espécie de rivalidade mimética com os cientistas. Isso deu origem à mimetização dos modos de pensamento considerados mais característicos do cientista, nomeadamente uma objetividade básica, uma conceptualização estática, uma valorização da análise refreadora da interpretação e sobretudo a falta de um sentido histórico. Em livro sobre aquilo a que chamo «matéria negra» da literatura, já tive oportunidade de me referir a este fenómeno como constituindo a «falácia científica» nos estudos literários, isto é, a compreensão da literatura (ou de uma obra particular) através de uma objetividade desinteressada que é julgada ser uma das características mais vincadas da ciência, mas que, de facto, leva à anulação da natureza dialógica mais intrínseca da literatura. O predomínio académico da linguística formatou os intelectos sem paixão que invadiram a crítica literária e o ensino da literatura. Estruturalismo foi o seu nome de guerra. As duas últimas décadas do século XX e as primeiras décadas do século XXI, graças a um movimento de reposição do sentido histórico da literatura, recuperaram paulatinamente a pertinência pública da literatura, inscrevendo-a no paradigma mais geral das humanidades conhecido por Estudos de Cultura ou Estudos Culturais. E assim o humano regressou à casa de onde, no fundo, nunca tinha saído. É neste paradigma que a Lágrima de Ulisses em grande medida se reconhece.

Vê este fenómeno como sendo algo essencialmente positivo?

Claro que sim. As configurações interpretativas que emergem do paradigma referido só podem ser benéficas para o sistema literário no seu todo, nele incluindo a representação do humano em todas as suas vertentes.

Um dos focos do livro incide na "problemática da tecnologia e do que poderá vir a ser o papel da realidade virtual na produção e fruição daquilo a que hoje ainda se chama literatura". A literatura tal como a conhecemos já está a ser irreversivelmente transformada pela tecnologia?

Não sou um tecnófilo, mas também não encaro a tecnologia como um instrumento ao serviço de forças demoníacas prejudiciais ao homem. Reconheço à tecnologia, isso sim, um perfil contraditório enquanto instrumento de progresso. No caso da literatura, os sinais que o nosso tempo nos apresenta apontam para mutações profundíssimas no consumo, e consequentemente na produção, do que ainda se entende por literatura. Não se trata já dos e-books ou de coisas semelhantes. Uma hipótese com viabilidade, e que eu proponho num dos ensaios do meu livro, é que a evolução da tecnologia da realidade virtual irá permitir que qualquer um de nós, em vez de ler uma estória, possa viver essa estória. O escritor será uma espécie de guionista e técnico de programação informática ao serviço de empresas fornecedoras de experiências virtuais. Nesses serviços podem também estar incluídos a transferência para a realidade virtual de estórias do passado como a Odisseia, de Homero. Eu, por exemplo, gostava de experienciar a lágrima que Ulisses solta e logo esconde quando, no regresso a Ítaca, depara com o estado triste e moribundo do seu cão Argos.

Essa proximidade crescente entre a cultura e a tecnologia de que fala no livro acarreta vantagens e desvantagens. Quais considera serem as mais relevantes?

Neste processo de mutações introduzidas pelas tecnologias digitais não há lugar para equacionar vantagens e desvantagens. Haverá perdas, como acontece já com a cultura de ecrã em substituição da cultura da palavra escrita, mas também haverá ganhos em múltiplos domínios. Ainda é cedo para os identificar. Tento compreender os sinais culturais do meu tempo, e não fazer conjeturas de bola de cristal.

Apesar de tudo, não partilha - bem pelo contrário - do pessimismo com que muitos encaram a transferência dos focos de discussão (literária, neste caso) para a esfera virtual. Há uma maior democraticidade neste cenário atual?

Não sou pessimista nem otimista. A democraticidade dos processos políticos e sociais é hoje um processo em aberto e sujeito a discussão. O que me parece útil, isso sim, é assumir uma perspetiva comparatista. Para isso, interessa fazer uma pergunta nuclear: o mundo em que vivemos, à beira do apocalipse ecológico e da respetiva rasura civilizacional, é um termo de comparação a conservar no futuro com otimismo ou com pessimismo?

Crê que o fechamento crítico dos estudos literários já é uma realidade residual, ou seja, com pouquíssimos seguidores?

Os estudos literários só têm futuro num quadro em que sejam parte ativa dos estudos da memória e, dentro destes, um pilar forte dos estudos de cultura. O privilégio do literário acabou, e com ele diminuíram as vertentes profissionais associadas à literatura, quer no domínio do ensino quer no da crítica. A literatura é hoje encarada como um objeto cultural entrelaçado em outros objetos culturais. A complexidade existe e cruza produção, circulação e consumo das obras literárias de um modo novo, o qual, por sua vez, exige um modo de compreensão também ele novo, centrado nas múltiplas ligações e relações de interdependência que organizam todas as esferas da vida, da sociedade e da cultura. O discurso de autoridade da crítica literária tradicional, enunciado a partir do lugar público da imprensa, por exemplo, esse tem os dias contados, embora ainda sobreviva (e possa continuar durante algum tempo a sobreviver) graças a um horizonte de receção de uma geração culta, sofisticada e educada no antigo paradigma das Letras.

Que novas responsabilidades éticas trazem estas transformações ocorridas nos últimos anos?

Coloco as responsabilidades éticas que estas transformações trazem consigo nos termos do exercício de uma cidadania atenta e praticável que legitime o levantamento de questões morais e outras no exercício da atividade intelectual. Não sendo filósofo nem politólogo, sinto-me obrigado a pensar e a escrever muito para além das tradicionais fronteiras disciplinares do estudo da literatura. O meu livro é disso exemplo pela diversidade de temas por onde faz circular a literatura. É graças a essa diversidade que tento resistir às pressões da especialização e às da crença no perito credenciado.

Afirma na sua apresentação bibliográfica que "não escreve poesia nem romances, mas acredita que o ensaio é um género literário". Quem é que, no seu entender, ainda se opõe a esta aparente evidência?

Há quem se oponha à evidência de que o ensaio é um género literário. E não são poucos os que se opõem, sobretudo dentro de uma universidade pouco disponível para encarar o ensaio fora do quadro positivista da divisão tradicional dos géneros. Só assim esses oponentes se sentem «científicos» ou lídimos representantes da «racionalidade científica». Eu, pelo contrário, entendo a razão científica do meu trabalho de compreensão da literatura nos termos de Charles S. Peirce, quando nos diz que «quando um homem deseja ardentemente conhecer a verdade, o seu primeiro esforço deve ser o de imaginar aquilo que essa verdade pode ser». Ora, este privilégio da imaginação aproxima necessariamente o ensaísta do escritor. Isto para além, obviamente, da própria afinidade estilística do ensaio com os géneros literários tradicionais.

Quão diferente é hoje a sua visão (da teoria) literária da que tinha quando escreveu os seus primeiros ensaio?

Julgo que a visão ainda é a mesma. Continuo a acreditar que aquilo a que chamei «matéria negra» da literatura é a plataforma conceptual mais operativa para compreender tanto a literatura como a crítica literária. Talvez, com o tempo, lhe tenha acrescentado alguns dados metodológicos oriundos dos estudos de cultura. Creio, por exemplo, que os textos novos incluídos na 2ª edição (2019) do meu livro sobre Herberto Helder, escritos passados 30 anos da primeira edição, levaram-me a ler de um modo muito especial não necessariamente o poeta, mas a representatividade da sua obra. No essencial, a minha epistemologia tanto do literário como do processo crítico tem-se mantido. Aliás, foi ela que me permitiu descobrir a espiritualidade clandestina de José Saramago à revelia das leituras normativas que eram feitas deste autor.

Embora tenha escrito ensaios de referência sobre autores como José Saramago ou Herberto Helder, agradar-lhe-ia que as teses neles contidas pudessem ser rebatidas ou confrontadas?

Claro que me agradaria, e muito, que rebatessem as minhas teses. Se há coisa de que sempre gostei foi do combate de ideias - além de que me ajudaria a pensar os meus próprios limites. Infelizmente, os portugueses são pouco dados à crítica e à discussão de ideias. Três exemplos. Quando em 1986 publiquei um livro intitulado "10 Anos de Poesia em Portugal (1974-1984)", que reconheço polémico, em vez de alguém escrever uma desmontagem de ideias e pontos de vista, um grupo de jovens poetas decidiu escrever um manifesto contra o livro. O Manifesto intitulava-se «Um sacristão da zona gélida desce à praia». Segundo exemplo. Em 2014, uma luminária que vendia livros raros e usados, colocou na internet o anúncio da 1ª edição do meu Herberto Helder - Um Silêncio de Bronze com uma estratégia publicitária muito curiosa. O anúncio dizia: «Preparava-se aqui Martins para vir a gastar um livro inteiro à procura de homossexuais e drogados nos novíssimos 10 Anos de Poesia em Portugal 1974-1984 (Editorial Caminho, Lisboa, 1986), e já vinha entrando no legado poético de Herberto Helder, um escritor já então adulto e com obra feita, por quem devia haver um certo pudor (..) Mas não - com o professor Martins é sempre artilharia pesada, académica no pior sentido (...) Um estendal de roupa velha universitária no ar rarefeito da estratosfera. Há quem goste». Terceiro exemplo. Quando publiquei o meu "Matéria Negra. Uma Teoria da Literatura e da Crítica Literária", uma das maneiras que uma gentil colega de profissão tinha de apoucar o livro era referir-se publicamente a ele como «o buraco negro». Até ao dia em que eu disse a essa colega onde é que eu tinha o buraco negro. Eu suma, a chamada «massa crítica» de muita da 'intelligentzia' portuguesa parece ter ido quase toda para os debates futebolísticos ou para a renda de bilros.



Apesar de aposentado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, permanece muito ativo. O que motiva hoje a atividade de alguém que já é autor de várias obras de referência no domínio do ensaio literário?

O que me motiva é, ainda e sempre, a curiosidade e uma permanente vontade de aprender. Enquanto preparavam a cicuta que Sócrates deveria beber para levar a cabo o seu suicídio, o filósofo decidiu aprender uma ária para tocar na sua flauta. Para quê? Perguntaram-lhe. Para aprender esta ária antes de morrer, respondeu. Este é o exemplo que melhor me justifica nesta fase da minha vida. Mas além disso, sempre defendi que os meus ensaios brotam mais da ignorância que do saber. Quando me interesso por um tema sobre o qual quero escrever, não é por saber muito acerca do tema mas, ao contrário, por saber pouco e querer aprender mais.

O leitor exigente que é torna-o hoje cada vez mais próximo das releituras ou continua a sentir um gosto especial em acompanhar o que se vai escrevendo?

Voltei aos clássicos portugueses e estrangeiros. Leio alguns que não tinha tido oportunidade de ler e releio muitos outros que me apuraram o gosto e hoje estimulam o meu afastamento daquilo que o mercado vai querendo e as editoras vão publicando. Felizmente, continua a haver pequenas editoras interessadas na publicação de práticas literárias deslocadas do kitsch. O problema é que, também elas, às vezes cansam-se e nem sempre acertam.