Manuel Fúria: novo rumo foi a "libertação de um fardo"

O concerto de apresentação do novo projeto do cantor, Os Perdedores, acontece neste sábado à noite, no Centro Cultural de Belém em Lisboa.

Foi vocalista d'Os Golpes, a solo vingou com os Náufragos e neste final de 2022 Manuel Fúria volta com uma nova aposta que é também uma nova forma de viver a vida e a própria música: num processo mais desligado a nível material e, logo, mais ligado ao lado intuitivo e emocional.

O concerto de apresentação de Os Perdedores, a mais recente vida de Fúria, acontece no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, este sábado, à noite. O disco já saiu - pela FlorCaveira, numa edição especial e numerada edição de 250 vinis - e segue-se o teste da apresentação ao vivo.

Cinco anos depois de "Viva Fúria", como Náufragos, Manuel Fúria mudou: parou os concertos, saiu das redes, encarou a música de forma diferente, como conta ao JN. "Dei o último de concerto dos Náufragos no final de 2018, no Coliseu. E além de marcar o fim de 'Viva Fúria', marcou o fim de uma maneira de estar na música para mim - como modo profissional. A partir daí, passou a ser uma coisa da qual eu não vivo exclusivamente. Como o Carlos Paredes dizia, quando lhe perguntavam porque continuava a ser médico, e ele respondia que era por gostar demasiado de música", explica.

"Foi o que senti, na medida em que percebi que os critérios que eu ia aplicando na composição não eram os certos, começavam a ser a recetibilidade das canções, se seriam ouvidas, passariam na rádio, gerariam concertos. Isto começou a gerar ansiedade, e por isso essa decisão em 2018 correspondeu a uma libertação de um fardo. E quando a tomei começou a intenção de fazer Os Perdedores, desta forma", adianta.

Talvez por isso, este seja um disco mais pessoal e a sonoridade, no que possa ser uma surpresa para os seguidores, do lado da pop eletrónica. "Eu podia ter feito um disco de música eletrónica nas circunstâncias anteriores, tinha essa liberdade, mesmo com contrato. Era mais uma auto-censura que eu fazia, do que sentir que alguém exterior queria que seguisse um caminho. Mas houve a tal libertação de um peso e as canções começaram a acontecer e a fluir de uma maneira muito natural ou mais torrencial. O objetivo não era ser pessoal, era ser livre; eu fazer as coisas de forma mais desligada", adianta.

O nome Os Perdedores, surge numa alusão a esta desmaterialização que se traduz num álbum conceptual em torno da tónica de estar do "lado errado da história, daqueles que perdem" - seja as chaves, os amigos, o amor - e dos que "não têm nada a perder".

O disco começou a ganhar vida própria no Arquipélago de Escritores, um encontro literário nos Açores encabeçado por Nuno Costa Santos e Sara Leal em outubro deste ano e que está a ser documentado em filme. Agora em Lisboa, Manuel Fúria, Francisca Aires Mateus, Tomás Cruz, Vasco Magalhães e João Eleutério apresentam ao vivo o novo disco que é uma nova banda e uma nova forma de perder.