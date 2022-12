Manuel Ribeiro: "Sem público e sem canções, os UHF não existiam"

O grupo que ajudou o rock a nascer em Portugal andou pelo país em modo acústico e temático, numa série de espetáculos que têm o seu ponto alto esta sexta-feira, na Casa da Música, no Porto.

São uns dos pais do rock português, mas há já mais de 40 anos que os UHF continuam a lutar, a criar e até a reinventarem-se. Este ano, o grupo de Almada voltou a celebrar a época natalícia com o espetáculo conceptual "Podia Ser Natal", desta feita numa digressão que levou a banda aos quatro cantos do país, durante todo o mês de dezembro.

Esta sexta-feira chegam à Casa da Música do Porto para uma noite especial, a última, com um alinhamento mais extenso, que passará pelo tema Natal mas terminará na celebração da própria carreira do grupo. "Podia ser Natal - O Último do Ano dos UHF" é o evento que celebra um 2022 quando este já se encontra perto do final, e onde um coro juvenil local ajuda interpretar um lote de canções que condensam mais de 40 anos de história e alguns dos maiores êxitos natalícios, num acontecimento musical elaborado. Tudo tema para uma conversa com António Manuel Ribeiro.