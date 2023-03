Manuscrito original de "O amor de perdição" está de volta ao Porto

JN Hoje às 14:58 Facebook

Até 8 de novembro, o manuscrito original do mais célebre romance de Camilo Castelo Branco regressa à cidade onde foi escrito há 162 anos, através de uma exposição na Livraria Lello.

Em 1861, o relacionamento extraconjugal mantido com Ana Plácido condenou Camilo Castelo Branco à prisão, num caso que apaixonou a opinião pública da época.

Durante os 18 meses em que esteve encarcerado na Cadeia da Relação, o romancista entregou-se furiosamente à escrita como forma de exorcizar as suas agruras.

Escrito em apenas 15 dias, "O amor de perdição" foi um desses livros. O manuscrito original está depositado desde 1943 no Real Gabinete de Leitura, no Rio de Janeiro, mas pode agora ser consultado até 8 de novembro na Livraria Lello, no âmbito de uma exposição que contextualiza a importância desta obra na literatura portuguesa.

Intitulada "O triângulo de Camilo", a exposição foi concebida em parceria com a instituição brasileira que detém o manuscrito e com a curadoria técnica da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.

Inicialmente previsto para março de 2020, o projeto de disponibilização do histórico documento na cidade onde foi escrito teve que ser várias vezes adiado devido à pandemia.

"O triângulo de Camilo"

Livraria Lello

Rua das Carmelitas, 144, Porto