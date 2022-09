Mão-cheia de documentários brasileiros no Coliseu do Porto

Dora Mota Hoje às 19:46 Facebook

Mostra de Cinema Documental Brasileiro vai ter sessões quinzenais à volta do Brasil. Começa esta quarta-feira e vai até dia 15 de novembro.

Começa esta quarta-feira uma Mostra de Cinema Documental Brasileiro, no Coliseu do Porto, com o documentário "My name is now, Elza Soares" (2018), de Elizabete Martins Campos. O filme passa às 19 horas, seguindo-se uma mesa redonda com Renata Portas e João Gobern, com moderação de Mónica Guerreiro.

Será este o modelo das cinco exibições quinzenais que terão lugar naquela casa de espetáculos portuense, até 15 de novembro: documentários relacionados com a cultura brasileira, complementados por um ciclo de mesas-redondas.

É uma iniciativa do MBP - Movimento Porto Brasil do Coliseu, celebrando os 200 anos da independência daquele país e é levado a cabo em parecia com o festival de cinema Porto Post Doc.

Segue-se, a 4 de outubro, "Os Doces Bárbaros" (1977), de Jom Tob Azulay; e, no dia 21 desse mês, "Manguebit" (2022), de Jura Capela. Em novembro, passa no Coliseu o documentário "Fevereiros" (2017), de Marcio Debellian.

O último filme a exibir no ciclo será a 15 de novembro e é "Chico: Artista Brasileiro" (2015), de Miguel Faria Jr.