Mão Morta e Bizarra Locomotiva no Back to Back Festival

Mão Morta, Bizarra Locomotiva, Process of Guilt e The Quartet of Woah! são as quatro bandas nacionais que integram o cartaz do Back to Back, um novo festival marcado para os dias 19 e 20 de novembro em Lisboa e no Porto.

É um dos primeiros festivais a realizar-se depois do desconfinamento e já tem dia, hora e locais marcados: no próximos dias 19 e 20 de novembro, o Back to Back Festival faz a sua estreia no panorama dos eventos da música ao vivo com um cartaz 100% nacional.

O Lisboa ao Vivo e o Hard Club, respetivamente em Lisboa e no Porto, são os dois espaços que, nos dias 19 e 20 de novembro, acolhem quatro concertos de bandas com uma sonoridade marcada pela energia e pela omnipresença das guitarras.

A caminho das quatro décadas de existência e com quase duas dezenas de álbuns, os Mão Morta são uma das mais destacadas bandas de culto portuguesas. O seu mais recente disco, "No fim era o frio", foi lançado no fim de 2019.

Em circulação desde os anos 1990, os Bizarra Locomotiva mantêm-se imunes a modas e tendências, sendo prova disso mesmo a novidade "Fenótipvs", um explosivo EP composto por dois temas originais e duas singulares versões.

Já os Process of Guilt são atualmente uma das principais forças motrizes no underground DIY luso. Com um som alicerçado em 'riffs' massivos e pesados, secundados por uma secção rítmica cirúrgica, quase-industrial, a banda lisboeta consegue atrair ouvintes de um amplo espetro de géneros e subgéneros da música extrema.

Surgidos já neste século, os The Quartet of Woah! são um quarteto de rock'n'roll puro e duro que lançou dois álbuns aplaudidos pelo público e pela imprensa.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e custam 20 euros.