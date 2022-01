Mapa musical de tradições vivas

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:09 Facebook

Budda Guedes percorreu o país para descobrir "Portugal desde a raiz". Disco e documentário traçam a sua aventura criativa no seio da música popular portuguesa.

Trazer retalhos do território em forma de música. Mas não para os colocar num museu, devidamente catalogados. Antes para os descobrir e experimentar. "Criámos algo para recolher em vez de recolher algo que já existia", diz Budda Guedes, que no verão de 2021 operou nos antípodas de um académico: agiu como artista. Em "Portugal desde a raiz" não se limitou a conservar a música tradicional portuguesa, injetou-lhe o presente para suscitar novos frutos. E talvez não haja melhor conservação - tirar as coisas dos frascos, devolvê-las à vida.

A ideia, antiga, de percorrer o mapa musical do país, teve um apoio e uma inspiração: 50 mil euros do programa Garantir Cultura, que visa mitigar os impactos negativos da pandemia no setor das artes; e o projeto de Ry Cooder "Buena Vista Social Club", donde retirou o propósito: encontrar uma história feita de música; e o caráter acidental: o compositor norte-americano encontrava-se em Cuba, inicialmente, para gravar com dois músicos do Mali, que não puderam aparecer por causa do visto. Gorado o plano, e como estava em Cuba, realizou um dos mais belos e influentes trabalhos sobre a música tradicional cubana.