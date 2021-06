Marca chinesa plagia ilustração de ilustradora portuense e vende t-shirt a 6 euros

Rita Salcedas Hoje às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Um trabalho da artista portuense Lara Luís está a ser replicado e comercializado, de forma indevida, em vários sites. A Shein, marca chinesa de moda rápida, esteve a vendê-lo a quase metade do preço.

A ilustradora portuguesa Lara Luís, de 34 anos, viu um dos seus trabalhos ser usado indevidamente pela empresa chinesa Shein. A gigante do comércio eletrónico esteve a vender, pelo menos desde abril, uma ilustração da artista estampada numa t-shirt, pelo custo de seis euros.

Na sequência da denúncia do caso no Instagram da portuense (onde é seguida por uma legião de mais de 22 mil seguidores), da massiva partilha da publicação e até da intervenção de algumas jovens com ligações publicitárias à plataforma, o produto foi entretanto retirado, mas a Shein ainda não deu qualquer justificação. "Ainda não me responderam. Nem a mim nem às 'influencers' que tentaram falar com eles. Mas já apagaram o produto da loja. Estão a apropriar-se de uma coisa que não é deles e nem sequer uma menção fazem", disse ao JN a artista, licenciada em design gráfico e publicidade, com mestrado em ilustração e banda desenhada.

Lara Luís, que na quinta-feira foi alertada por uma seguidora para o uso indevido da ilustração na Shein, descobriu entretanto que o mesmo desenho estava à venda, estampado em t-shirts, noutros grandes sites de comércio digital. O que não é propriamente uma surpresa, garante, dando exemplos de outros casos de "roubo" de trabalhos de ilustradores portugueses. Espera, assim, que a divulgação do caso sirva para consciencializar o público em torno daquele que, não raras vezes, é o comportamento das marcas de "fast fashion" (tipo de produção e consumo em que os produtos são fabricados, consumidos e descartados de forma rápida).

A ilustração em causa, criada por Lara Luís em 2016, inspira-se no universo felino, em particular na sua gata, e mostra um gato preto deitado, acompanhado pela frase "tu trabalhas, eu vejo e julgo", escrita em inglês. Quem quiser adquirir o desenho ou a t-shirt junto da sua legítima autora, pode fazê-lo através do site laraluis.com, onde a peça de roupa está à venda, de momento, por 10 euros.