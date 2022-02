Marcelino Sambé nos cinemas com "Romeu e Julieta"

Sara Oliveira Hoje às 18:48 Facebook

Bailarino português pode ser visto esta quinta-feira nos cinemas como protagonista.

Os cinemas UCI, em Vila Nova de Gaia e Lisboa, exibem amanhã o bailado "Romeu e Julieta", de Kenneth MacMillan, com o português Marcelino Sambé no papel principal. O bailarino é Romeu e Anna Rose O"Sullivan encarna Julieta numa produção do Royal Ballet que poderá ser vista em 900 salas do Mundo.

A adaptação do clássico de Shakespeare é acompanhada pela partitura de Serguei Prokofiev e o design de Nicholas Georgiadis.

"Romeu e Julieta" foi filmado e apresentado na Royal Opera House, Londres, no início deste mês. A coreografia projeta as emoções do jovem casal quando se apaixona e as barreiras que desencadeiam o final trágico. "É uma verdadeira honra poder partilhar este bailado especial com o público de todo o Mundo durante o mês de fevereiro. Anna Rose O"Sullivan e Marcelino Sambé são uns jovens amantes maravilhosos e espero que tenham oportunidade de ver esta obra-prima", disse Kevin O"Hare, diretor de The Royal Ballet.

O programa de cinema da Royal Opera House foi lançado em 2008. Este ano, seis obras da temporada 2021/22 estão a ser transmitidas pelo planeta, em prol do futuro do balé e para ajudar na recuperação do cinema britânico e internacional.

Sambé está desde 2012 a trabalhar em Londres no Royal Ballet, naquela que é a maior companhia do Reino Unido. Foi promovido a bailarino principal em 2019.