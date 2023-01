Marcelo D2 regressa às origens e traz samba a Portugal 

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Concertos acontecem no Porto e em Lisboa, a 26 e 27 de fevereiro, servindo de bailes "pré-Carnaval".

Com uma vontade cada vez maior de se mover pelo (e com o) samba, Marcelo D2 regressa a Portugal no início deste ano para mostrar como se faz a festa no seu país.

O músico atua no Porto e em Lisboa, a 26 e 27 de fevereiro, respetivamente. Há ainda um terceiro espetáculo, no dia 28, em local a anunciar. E os mais de 30 anos de carreira não o impedem de inovar, pelo contrário. Pronto a estrear, Marcelo Maldonado Peixoto traz à Europa uma Roda de Samba.