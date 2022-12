Marcelo estaca "exemplo de determinação" de Linda de Suza

JN Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República expressou condolências à família da cantora Linda de Suza, destacando o seu "exemplo de determinação e de fidelidade". Marcelo Rebelo de Sousa diz que a emigrante é "um ícone de Portugal".

Numa mensagem publicada no site da presidência, Marcelo relembra o percurso da artista. "Em França, a que chegou, já mãe, em 1970, tornar-se-ia "a portuguesa" por excelência, dado o seu sucesso como cantora a partir do final da década de 70, que lhe proporcionou discos de ouro e platina e concertos no Olympia".

O chefe de Estado diz que Linda de Suza procurou sempre fazer "​​​referências ao seu país de origem e à sua odisseia pessoal, simbolizadas na expressão "mala de cartão" (a única bagagem que levou consigo", nos discos que gravou ao longo dos anos.

PUB

"Linda de Suza fica na nossa memória como exemplo de determinação e de fidelidade. Foi um ícone francês da imigração portuguesa e, portanto, um ícone de Portugal", escreveu.