Marcelo garante que tudo fará para ajudar setor do livro a reerguer-se

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje estar atento ao setor do livro e garantiu que tudo fará, dentro dos seus poderes, "para que os dias do livro se possam reerguer e renovar".

Numa mensagem publicada na página oficial da Presidência da República, a propósito do Dia Mundial do Livro, que hoje se assinala, Marcelo Rebelo de Sousa quis transmitir a editores e livreiros, bibliotecários, professores, dinamizadores culturais e leitores em geral que está atento às suas dificuldades e às medidas do Governo para o setor e que tudo fará para os ajudar.

"Zelarei, na medida dos poderes constitucionais que me são atribuídos, para que os dias do livro se possam reerguer e renovar", escreveu o chefe de Estado na mensagem oficial.

Começando por assinalar que "um Dia Mundial do Livro com livrarias e bibliotecas fechadas é um dia triste", Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que apesar de os motivos serem conhecidos e necessários, e de se estar já numa fase avançada deste esforço coletivo, o regresso à normalidade poderá "não ser vivido em normalidade".

O Presidente da República disse também saber que "as livrarias, em particular as pequenas livrarias, bem como algumas editoras, vivem uma situação que, já de si difícil, se agravou com estas longas semanas de portas fechadas".

Por isso, avisou que está atento às informações que lhe chegam sobre o setor do livro, sobre as suas necessidades e urgências, bem como às iniciativas anunciadas pelo Governo, e que na medida das suas possibilidades contribuirá para a sua sobrevivência. Hoje, o governo anunciou um apoio de 400 mil euros para a aquisição de livros a pequenas editoras e livrarias.

O setor livreiro tem sido um dos mais fustigados em consequência das medidas de contenção destinadas a travar a propagação do novo ​​​​​​​coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, que conduziram ao encerramento de livrarias por todo o país e à quase paralisação do mercado editorial.