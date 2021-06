Marcelo inaugura Casa da Cidadania Salgueiro Maia

Helena Teixeira da Silva Hoje às 00:11 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que Salgueiro Maia, herói nacional, completaria 77 anos, Castelo Vide, terra onde nasceu o capitão de abril, inaugura a casa museu com o seu espólio.

Chama-se Casa da Cidadania Salgueiro Maia, custou 1,1 milhão de euros e alberga o património que o capitão do exército português que liderou a Revolução de 25 de Abril de 1974 fez questão de doar à vila alentejana onde nasceu. O desejo, que ficou expresso em testamento, ganha vida no dia em que completaria 77 anos.

Entre as peças que agora compõem este novo núcleo museológico, instalado no castelo de Castelo de Vide, encontra-se o conhecido megafone com o qual, nesse dia 25 de Abril, no Largo do Carmo, em Lisboa, o Capitão Salgueiro Maia intimou Marcelo Caetano a render-se e a entregar o poder às forças da democracia. Lá está também o uniforme militar que envergava no dia que assinala o fim da ditadura em Portugal, entre outros uniformes, divisas, estandartes e insígnias, diplomas e louvores, documentos militares e fichas escolares que pertenceram a Salgueiro Maia.

O militar, que haveria de ser promovido a major em 1981 e, posteriormente, a Tenente-coronel, morreu precocemente em 1992 vítima de doença oncológica.

Marcelo inaugura espaço e deposita coroa de flores

O espaço museológico, que será inaugurado esta quinta-feira, às 16.30 horas, pelo presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que antes da cerimónia ainda irá depositar ruma coroa de flores junto ao busto de Salgueiro Maia (agraciado em 2016, a título póstumo, pelo atual chefe do Estado, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique), resulta de um projeto da Câmara Municipal de Castelo de Vide e da Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo).

"Este projeto é o exemplo da visão que procuramos ter para a preservação, promoção e divulgação do património cultural, em que ele é, ao mesmo tempo, memória de um passado e das vivências que testemunhou, ou seja, uma ponte para a História, mas também uma ponte para o futuro, servindo como plataforma para o desenvolvimento cultural e cívico das pessoas e dos territórios", afirmou, ao JN, a Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, que marcará presença na inauguração, tal como a Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro, o presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide, António Pita, e a diretora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira.

PUB

A ideia é, também, "promover a visibilidade de uma personalidade que representa a essência da revolução do 25 de Abril de 1974, um Herói Nacional, através do espólio que doou à autarquia". Tem igualmente como objetivo "divulgar os valores da fraternidade, liberdade e democracia às novas gerações".

A Casa da Cidadania Salgueiro Maia resulta de um projeto da Câmara Municipal de Castelo de Vide e da Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo). De acordo o ministério da Cultura, "o núcleo museológico corresponde à primeira e mais importante fase do projeto". A candidatura foi apresentada pela DRCAlentejo aos fundos comunitários, em protocolo com a Câmara de Castelo de Vide, que assegurou a contrapartida nacional deste investimento, cofinanciado em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

O projeto técnico é da responsabilidade da DRCAlentejo, dona da obra, e a Museologia tem a autoria de Fernando António Baptista Pereira, historiador e Presidente da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Está ainda prevista, para uma segunda fase, a instalação de uma loja, de uma sala de exposições, e uma área para bar e esplanada.

O programa da inauguração começa de manhã e contempla, entre outras iniciativas e cerimónias oficiais, a apresentação do livro "Das Guerras em África à Revolução dos Cravos", de Moisés Cayetano Rosado, com prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa, seguida de sessão de autógrafos; abertura da exposição "A Chaimite na Revolução - Momentos", de Alfredo Cunha e concerto pela Orquestra sem Fronteiras.