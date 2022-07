Márcia: "A minha música é boa para aceitar o que sentimos"

Patrícia Naves Hoje às 11:02 Facebook

Cantora está de regresso com "Picos e Vales", disco que vai levar em agosto ao Festival de Paredes de Coura. Ao JN confessa que gostaria de fazer música com James Blake ou Warren Ellis.

Estudou pintura, fez documentários, escreveu um livro de poesia, mas a música esteve sempre lá. Com o tempo foi percebendo que o que precisava era de se expressar, de transmitir a sua verdade - mesmo que às vezes escreva de forma tão instintiva que só mais tarde perceba que verdade é essa. Márcia está de volta em 2022 com "Picos e Vales", um disco refletivo, que compôs e produziu. O JN falou com a cantora, que passa a 19 de agosto pelo Paredes de Coura.

Calma, doce e suave são adjetivos que tenho visto atribuídos à sua música. A Márcia é assim?