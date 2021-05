Márcia assinala regresso aos palcos com 250 espectadores em Estarreja

Sofia Marvão Hoje às 18:33 Facebook

A cantora e compositora portuguesa Márcia volta a pisar o palco na sexta-feira, no Cine-Teatro de Estarreja, onde 250 pessoas terão a oportunidade de ouvir a sua primeira atuação após o levantamento do estado de emergência.

"É uma dádiva enorme", diz a artista sobre o concerto ao vivo que está marcado para as 21 horas. Passaram pouco mais de seis meses depois de ter visto o público em carne e osso pela última vez, aquilo que Márcia entende como "o motor da energia em palco". Agora, com 250 lugares disponíveis e 12,50 euros por bilhete, poderão ser ouvidos os temas do disco "Vai e Vem", e está certa de que será "maravilhoso".

Como figura assídua no setor cultural, não lhe faltam as palavras quando se trata de descrever o período que devastou o país. Embora serena, desabafa: "Foi um sufoco, é uma sensação muito limitadora e castradora". A cantora não esconde que, por momentos, perdeu a esperança mas não deixou de se "manter artisticamente ativa". Para além de um livro - "As Estradas São para Ir" -, crónicas e pinturas, continuou a produzir canções. Já tem um disco novo em vista mas os detalhes só o tempo os dirá.