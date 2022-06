Marcio Pitliuk: "Não acredito na bondade humana"

Autor brasileiro explica no livro "O engenheiro da morte" a participação das elites alemãs no Holocausto.

Sem a conivência da sociedade alemã, sobretudo das suas elites, Hitler jamais teria conseguido levar por diante os seus planos de extermínio do povo judeu. A tese é do investigador e escritor brasileiro Marcio Pitliuk, cujo novo livro, "O engenheiro da morte", detalha a forma entusiástica como a grande maioria dos alemães aderiu às teses do ditador.

No seu novo livro, aborda a participação ativa das elites alemãs no III Reich. Há razões objetivas para acreditarmos que o Holocausto não foi só o resultado da ação de um homem louco?