Marco Mendes apresenta novo livro

F. Cleto e Pina Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube do Desenho acolhe lançamento, sessão de autógrafos e exposição.

"Juventude" é o título do novo livro do autor portuense Marco Mendes, que será apresentado no próximo sábado, dia 16 de julho, no Clube do Desenho, na Rua da Alegria, no Porto, a partir das 18 horas.

Edição conjunta das editoras Turbina e A Seita, "Juventude" é uma banda desenhada com duas particularidades: por um lado, apresenta apenas uma imagem por página; por outro, é completamente muda, sem qualquer texto escrito. Isto não retira capacidade narrativa ao conjunto, em que o autor aborda de modo autobiográfico uma fase da sua vida "que continua a ser a sua matéria-prima" como evidencia Júlio Eme no prefácio. "Obviamente, ficcionando aqui e ali, e transformando por esta via a sua vida concreta numa vida maior, semelhante e próxima de muitas vidas, nas suas alegrias e tristezas".

Graficamente, se em livros anteriores, como "Diário rasgado" ou "Anos dourados", o autor trabalhou de forma mais despojada as imagens, muitas vezes apenas simples desenhos a caneta sobre papel, desta vez optou por uma abordagem esteticamente mais elaborada, alternando pinturas a óleo e pastel, que se "alternam subtil e anarquicamente, cruzando forma e conteúdo de uma forma que se adivinha indutora de um grande prazer plástico e de uma grande satisfação artística".

Ao contrário do já citado "Diário rasgado", uma espécie de diário íntimo, e de "Tutti Frutti", que compilou os cartoons publicados diariamente no Jornal de Notícias no segundo semestre de 2018, em "Juventude", se "podemos sentir falta da sua ironia e do seu bom humor (...) ganhamos em subtileza, em contemplação, em pacificação, em suma, em elogio catártico do pleno da vida, mesmo com altos e baixos, mesmo com a doença e o amor, faces da mesma moeda que o autor evoca, e onde se adivinha uma necessidade e uma anunciação de partir para a frente, de aproveitar a evocação da Juventude como forma de pacificação com a idade adulta".

Natural do Porto, Marco Mendes é autor de banda desenhada, artista plástico, professor e investigador. Alguns originais deste livro estão já expostos no Clube de Desenho, onde poderão ser vistos até 23 de Julho.

No domingo, dia 17, o autor estará presente em Coimbra, no Ilustríssimo - Mercado de Ilustração, para uma sessão de autógrafos.