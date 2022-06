Marés Vivas com nova localização e praticamente esgotado 

Maria Oliveira Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O festival MEO Marés Vivas, marcado para os dias 15, 16 e 17 de julho, vai realizar-se no antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia. Os passes estão quase esgotados e já só há bilhetes para o dia 15, com Bryan Adams como cabeça de cartaz.

A casa do Marés Vivas continua a ser Vila Nova de Gaia, mas a localização do recinto é outra. Este ano, os festivaleiros vão poder ver os concertos no antigo Parque de Campismo da Madalena, em Gaia.

O recinto tem uma área cinco vezes superior ao antigo local e conta com uma lotação maior e mais espaço. Os festivaleiros vão estar próximos da praia e num espaço mais confortável, seguro e com melhores acessos entre os diferentes palcos.

Este ano, o Marés Vivas apresenta também, pela primeira vez, uma nova iniciativa: a Roda de Samba, onde a Orquestra Bamba Social irá atuar em dose dupla (fim de tarde e noite), numa disposição de 360 graus, em que o público se funde com a banda.

O festival de três dias está quase esgotado e já só há bilhetes para o dia 15, que tem Bryan Adams como cabeça de cartaz. Maluma e Anitta são os rostos dos restantes dias, para os quais já não há bilhetes. Os passes de três dias e os passes de três dias VIP também esgotaram.

Para além destes artistas o festival vai também contar com a presença de Jessie J, James ou Maximo Park, bem como músicos portugueses, como Dino D"Santiago, Miguel Araújo e Diogo Piçarra.

PUB

Os bilhetes para o Marés Vivas podem ser adquiridos nos pontos de venda habituais (Fnac, Meo Blueticket, Ticketline e Masquetick) e os bilhetes diários têm um custo de 45 euros. O passe para os três dias, já esgotado, tinha um custo de 80 euros. A abertura de portas realiza-se às 16 horas. Para aceder ao recinto pode utilizar, para além do carro, os transportes públicos (consulte aqui as diversas opções).

Como chegar:

De Carro

Norte A1: sentido LISBOA, sair para Canidelo/Devesas, na rotunda sair na 2ª saída para Rua Nova do Fojo e rotunda seguinte sair na 1ª saída para Rua Quinta do Fojo, seguir em frente pela Av. Poeta Eugénio de Andrade.

Sul A1: sentido Porto, sair para Canidelo/Devesas, virar à direita para Rua Particular do Fojo e na rotunda seguir pela 2ª saída da Rua Nova do Fojo. Na rotunda seguinte sair na 2ª saída para Rua Quinta do Fojo, seguir em frente pela Av. Poeta Eugénio de Andrade.

Metro

Porto - Trindade - Câmara de Gaia (linha roxa e amarela)

Autocarro

Paragem: Cerro Espiríto Santo: LINHA 33 4 CAMINHOS - MADALENA - OLIVEIRA DO DOURO STCP: 906 MADALENA - TRINDADE