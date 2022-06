Marés Vivas pode mudar para Parque de Campismo da Madalena

JN Hoje às 12:49 Facebook

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia irá votar segunda-feira, em reunião da autarquia, a nova localização no festival MEO Marés Vivas.

Segundo o contrato de comodato a que o JN teve acesso, o festival, que se realiza nos dias 15, 16, e 17 de julho, deverá mudar-se para o Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia.

O espaço de 208 mil metros quadrados foi considerado "o melhor identificado" para nele se celebrar o evento da PEV Entertainment. A cedência parcial deverá ser feita a título gratuito.

A última edição do festival realizou-se no espaço da Antiga Seca do Bacalhau, também em Vila Nova de Gaia, em 2019.

Este ano, o cartaz do Marés Vivas conta com Bryan Adams, Jessie J, James e Anitta, entre outros.