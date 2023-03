Margarida Campelo e a alegria de entrar no mercado a solo

Hoje às 19:11 Facebook

Ao cabo de um percurso musical diversificado, Margarida Campelo estreou-se este mês em nome próprio com "Supermarket joy".

Tal como os supermercados têm o poder de nos deixar hipnotizados, com as suas mil e uma prateleiras para as quais conseguiríamos passar horas a olhar, também o álbum de Margarida Campelo tem essa magia. "O" álbum porque, além de novo, é o primeiro. E é o primeiro trabalho da artista a solo. Quem nos fala da alegria do supermercado é a própria, que aproveitou um sentimento generalizado - e à partida com pouca ligação à música - para partilhar 14 faixas que passam por vários géneros e por vários sentimentos.

"Supermarket joy" tem uma aura de quase-sonho, com uma musicalidade agradável que dá vontade de repetir uma e outra vez para conseguir apanhar cada pormenor dos vários instrumentos que ganham vida neste álbum. Essa é, aliás, a vontade de Margarida Campelo com o novo trabalho: que as pessoas se sintam bem a ouvi-lo, disse recentemente numa entrevista. E sentimos.

Num pop marcado pelas claras influências da cantora, compositora e multi-instrumentista ao longo dos anos nos grupos que foi e vai compondo, há ainda espaço para uma pitada de eletrónica, soul e disco (principalmente em "Mapa astral", que há que destacar pelo ritmo dançável).

O disco termina tal como inicia, com uma composição musical "mágica". A primeira faixa abre com suaves vocalizações, a última traz-nos a voz suave de Margarida Campelo.

Esta é a estreia de Margarida Campelo a solo, mas a artista já conta com 15 anos de carreira, fazendo parte de bandas como Cassete Pirata, Minta & the Brook Trout, Julie & the Carjackers e Real Combo Lisbonense. Joana Espadinha, Elisa Rodrigues e Bruno Pernadas são alguns dos nomes da música portuguesa que acompanha regularmente. Este último é o produtor de "Supermarket joy" - e é também parte integrante da banda que se apresenta lado a lado com Margarida Campelo no álbum, que conta ainda com António Quintino, João Correia e Tomás Marques nos instrumentos. Nas letras, acompanham-na Ana Cláudia, Beatriz Pessoa, Francisca Cortesão e Sofia Dinger.

Margarida Campelo

Supermarket joy

2023