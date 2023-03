Margarita Azurdia e a retrospetiva da consagração

Helena Mendes Pereira Hoje às 18:21 Facebook

A obra da artista guatemalteca Margarita Azurdia apresenta-se na sua primeira retrospetiva europeia no Museu Rainha Sofia, em Madrid.

Os países do dito ocidente, da Europa e da América do Norte, com um passado colonizador, não podem mudar a História, mas podem contribuir para que esta seja reescrita, para que sejam reparados alguns dos seus danos.

No ICOM (Conselho Internacional de Museus) discutem-se as devoluções de obras de arte e outros objetos que integram coleções de museus ocidentais, que foram obtidos como consequência do saque, da exploração e da colonização, aos países de origem, sendo urgente um primeiro reconhecimento da devida propriedade dos mesmos. Por outro lado, os grandes espaços dedicados à arte contemporânea, conscientes da importância de representar o mundo global em que vivemos, na sua diversidade, não excluindo do que é produção artística relevante da autoria de artistas de outras geografias, têm procurado apresentar, nos últimos anos, trabalho de investigação e exposições sobre criadores dos países, outrora colonizados, valorizando a cultura do outro e o que é verdadeiramente a riqueza do tempo cultural global que vivemos.

A história da Guatemala é marcada pela civilização maia clássica, que dominou a área onde se encontra atualmente o país, durante todo o período pós-clássico e pré-colombiano, até à conquista pelos espanhóis (1544). Depois dos espanhóis vieram os norte-americanos (1821) e depois disto a natural instabilidade de quem foi oprimido e não teve oportunidade de construir uma sociedade de acordo com as suas próprias crenças, a sua cultura e essência.

Até 17 de abril, o Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid, acolhe a primeira retrospetiva europeia de Margarita Azurdia (1931-1998), artista natural da Guatemala e considerada uma das artistas mais emblemáticas da produção artística da América central no século XX.

Com um corpo de trabalho singular, onde encontramos pintura, desenho, escultura, instalação e os registos audiovisuais da performance, esta é uma exposição que nos transporta para o universo singular de uma artista que nunca negou as suas origens e causas. Com uma estética nitidamente marcada pelo universo maia e pela sua espiritualidade e transcendência, a artista explora propriedades da produção artesanal para criar objetos com dimensão política e de guerrilha, que a posicionam, de imediato, como uma artista-ativista afirmativa.

Nesta exposição, incluem-se as emblemáticas séries "Geométricas", que marcam a década de 1960, e "Homenaje a Guatemala" (Homenagem à Guatemala), produzida entre 1971 e 1974, com as figuras místicas do artesanato do seu país, que explora com a assemblage, enquadrando-se, na perfeição, no espírito do tempo. Em 1974, Margarita Azurdia muda-se para Paris, o epicentro de uma revolução sociocultural em curso, envolvendo-se nos circuitos de mulheres artistas, sendo incentivada a refletir sobre as suas próprias conceções sobre o feminino e o artístico, assumindo a causa da equidade também como sua. O seu trabalho começa a percorrer os caminhos da dança contemporânea e da performance, enquanto começou, também, a criar livros de artista.

No regresso à Guatemala, em 1982, conheceu os artistas Benjamín Herrarte e Fernando Iturbide, com os quais formou um laboratório experimental do grupo de dança e criatividade, canalizando as suas preocupações para a exploração do movimento e das origens da dança enquanto ritual sagrado. Após a dissolução do grupo em 1985, Azurdia continuou a explorar o paradigma entre arte e espírito, conduzindo workshops e explorando conceitos de cura, vinculados à natureza e ao meio ambiente, o que também se refletiu nas pinturas dos seus últimos anos de vida, embaladas por linhas desconcertantes e espontâneas, refletindo o crescimento de sentimentos e memórias, muito marcados pela sua história pessoal.

Nesta que é uma exposição a não perder, organizada de forma diacrónica, os públicos podem cruzar conceitos e práticas de uma artista fora dos circuitos da história da arte ocidental, mas cuja vida e obra se cruza com questões da globalidade, muito marcadas pela essência indígena, maia e pela genética do lugar de pertença de que é difícil fugir.

Um bom exemplo do Rainha Sofia, com a Espanha a reparar a sua História, dando palco a artistas de países sobre os quais, outrora, exerceu um papel de explorador, colonizador. Para quando, nos museus e galerias portuguesas, um trabalho sério sobre e com artistas das ex-colónias? Não basta pedir desculpa, é preciso agir no sentido da reparação.

Margarita Azurdia

Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia

Até 17 de abril