Marguerite Duras: da página para a tela

A acompanhar o documentário "Quero falar sobre Marguerite Duras", atualmente em exibição, podemos ver em casa algumas obras da escritora francesa.

Figura maior da cultura francesa do século XX, Marguerite Duras (1914-1996) é mais conhecida pela sua imensa obra literária mas também amada pelos cinéfilos mais exigentes graças aos muitos filmes que realizou.

Está neste momento em sala o documentário de Claire Simon, "Quero Falar Sobre Marguerite Duras". O filme recorda uma conversa tida em 1982 por Yann Andréa com uma jornalista francesa sobre a sua relação, então já com dois anos, com Duras, 38 anos mais velha do que ele.

Yann, falecido em 2014, viveu com Duras nos últimos quinze anos de vida da autora. E se esta alimentou várias vezes o seu trabalho com memórias do passado, o próprio Yann, escreveria um romance sobre a sua relação com Duras, que deu origem ao filme "Aquele Amor". Duras é corporizada por Jeanne Moreau, que muitos anos antes fora a protagonista de "Moderato Cantabile", uma das primeiras adaptações ao cinema da escritora.

Em 1980, Duras esteve em Lisboa a convite do Centro Nacional de Cultura, para acompanhar uma retrospetiva da sua obra, Não gostando de dar entrevistas, aceitou no entanto ter uma conversa com Yann Lemée, nome verdadeiro de Yann Andréa, com quem, agora percebemos, estaria nesse preciso momento a encetar uma relação pessoal.

Essa conversa está disponível na RTP Play, fazendo parte do programa "Mulher a Mulher". Um momento absolutamente imperdível da passagem de Duras pelo nosso país que visitara já no histórico Festival de Cinema da Figueira da Foz.

Na versão portuguesa da plataforma MUBI podem encontrar-se duas obras significativas da relação de Duas com o cinema. Em 1959, Alain Resnais assina a sua primeira longa-metragem com "Hiroshima, Meu Amor", baseado em Duras. A memória, o corpo, os lugares como personagens, a relação da palavra com a imagem, são matéria de que o cinema de Resnais se alimentará, tendo a sua génese na obra literária de Duras.

A escritora descobriria em 1967 o cinema como outra forma de expressão, ou como extensão à tela da sua palavra. No MUBI pode ver-se um dos seus filmes, "Baxter, Vera Baxter", reflexão sobre a vida e o amor. Uma boa porta de entrada para o universo cinematográfico de Marguerite Duras.

"Mulher a mulher"

1980

RTP Play

"Baxter, Vera Baxter"

1977

MUBI