Maria Capelo e o prémio de desenho

Helena Mendes Pereira Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Galardão atribuído pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento distinguiu este ano uma artista que procura reinventar a paisagem e as formas de olhar.

A FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento é fundada em Portugal em maio de 1985 e o seu património inicial constitui-se como consequência do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os EUA, que tinha como pedra basilar a utilização da Base das Lajes, nos Açores.

Atualmente presidida por uma mulher, Rita Faden, a FLAD tem merecido destaque pelo conjunto vasto de iniciativas de apoio às artes, no seu todo, com projetos nos dois pontos atlânticos, muitos deles promotores de intercâmbios, como é o caso das residências artísticas nas áreas da fotografia, cinema, jazz, literatura e artes visuais, que na passada semana abriram a sua fase de candidaturas para 2023.

PUB

A FLAD tem, também, uma das mais generosas coleções de arte contemporânea em território nacional, com mais de um milhar de obras que refletem, acima de tudo, o vanguardismo e a diversidade de propostas que marcam a arte produzida a partir da década de 1960.

No campo das artes plásticas e visuais, o Prémio de Desenho é uma das iniciativas mais relevantes desta que é uma das instituições privadas cujo apoio permanente à criação artística deveria ser tomado como exemplo. Este ano, tive o privilégio de presidir ao júri de seleção deste prémio que recebeu centenas de candidaturas.

De salientar que o desenho, enquanto tecnologia, possibilita um conjunto muito alargado de possibilidades e a hibridez das propostas faz-nos refletir sobre os caminhos da arte contemporânea que, no momento atual, atingiu o pleno do desprendimento dos pré-conceitos, do sagrado e do hermético, tornando-se cada vez mais processo, mensagem (não instrumentalizada) e, acima de tudo, pensamento e ação sobre o mundo.

Foram selecionados dez artistas de diferentes gerações e linguagens - António Olaio, Carla Cabanas, Cecília Costa, Maria Capelo, Noé Sendas, Paulo Lisboa, Pedro A. H. Paixão, Pedro Barateiro, Susanne S. D. Themlitz e Vera Mota - que desde logo protagonizaram uma exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, simultânea à realização da Drawing Room Lisboa (26 a 30 de outubro), uma importante Feira de Arte em que as galerias devem apresentar artistas e obras representativas das possibilidades do desenho.

Maria Capelo (PT, 1970) foi a grande vencedora desta edição do Prémio Desenho FLAD, que lhe atribui 20.000,00€, um incentivo à persistência na criação o que, de resto, marca o caminho desta artista que expõe desde 1996, estando já representada em diferentes coleções públicas e privadas e tendo, inclusive, sido já merecedora de uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. O conjunto de trabalhos apresentados a esta segunda edição do prémio (a primeira edição foi vencida por Pedro Tropa) são reveladores da expressão gestual e livre de Maria Capelo, que reinventa a paisagem e as formas de a olhar, sendo simultaneamente herdeira de uma tradição e disruptiva na visão.

A vitória de Maria Capelo é sintomática de um interesse crescente do sistema da arte por um certo mimetismo diletante e sonhador, contrário do concetualismo puro e que acompanha as urgências de um mundo carente de pontes e exercícios de proximidade. No que é "aparentemente simples", nas palavras do júri de premiação, Maria Capelo convida-nos à aventura e à viagem e incita-nos à liberdade.