Maria Capelo vence Prémio FLAD de Desenho 2022 com imagens "aparentemente simples"

A artista Maria Capelo venceu o Prémio FLAD de Desenho 2022, com as suas "imagens apenas aparentemente simples", a partir das quais recria a tradição paisagista "de um modo inovador e surpreendente", foi anunciado este sábado.

"O trabalho de Maria Capelo revela um curioso sentido de aventura, produzindo imagens apenas aparentemente simples a partir das quais é capaz de recriar a tradição paisagista de um modo inovador e surpreendente", refere o júri do Prémio FLAD de Desenho 2022.

Maria Capelo, natural de Lisboa e licenciada em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, participa e expõe as suas obras em exposições coletivas e individuais desde 1996. Está representada em diversas coleções e, em 2013, recebeu uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian para a realização do projeto "Da Sombra dos Montes" no âmbito do Programa "Apoio às Artes Visuais -- Projetos de Investigação Artística".

O júri, que escolheu Maria Capelo por unanimidade, foi composto por António Pinto Ribeiro (programador cultural), Mónica Álvarez Careaga (diretora da Drawing Room Lisboa) e Gabriela Albergaria (artista).

O Prémio FLAD de Desenho, no valor de 20.000 euros, foi atribuído na 5.ª edição da Drawing Room Lisboa, após a receção de 327 candidaturas, analisadas pelo júri de seleção, composto por Helena Mendes Pereira, Manuel Falcão, Sérgio Fazenda Rodrigues e Filipa Nunes.

Foram selecionados dez artistas finalistas: António Olaio, Carla Cabanas, Cecília Cota, Maria Capelo, Noé Sendas, Paulo Lisboa, Pedro A. H. Paixão, Pedro Barateiro, Susanne S.D. Themlitz e Vera Mota.

O trabalho destes artistas está em exposição até segunda-feira, na Galeria Pintor Fernando Azevedo, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

"Hoje celebramos o trabalho inovador e surpreendente de Maria Capelo, mas também o dos restantes artistas finalistas que exploram de forma tão variada e interessante o desenho, uma das formas artísticas mais importante na coleção de arte contemporânea da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD). O alcance do Prémio FLAD de Desenho demonstra o quão necessária é a aposta da Fundação no apoio às artes e fica claro o nosso compromisso em continuar a percorrer este caminho." afirmou Rita Faden, presidente da fundação, citada no comunicado.

Para Mónica Alvarez-Careaga, "a Drawing Room Lisboa sente-se honrada por poder dar continuidade" a uma colaboração que começou no ano passado com a FLAD, para a criação de um prémio nacional que valoriza o desenho contemporâneo em Portugal.

Maria Capelo sucede a Pedro Tropa, vencedor da 1.ª edição deste Prémio.

A 5.ª edição da Drawing Room Lisboa conta com a presença de 26 galerias nacionais e internacionais, representando mais de 90 artistas de todo o mundo