Maria de Medeiros: "Não se pisa um palco sem uma responsabilidade"

João Antunes Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O JN esteve a ver Maria de Medeiros numa peça de teatro em cena em Paris. Últimos projetos têm passado por França e pelo Brasil, mas atriz espera voltar a trabalhar em Portugal brevemente.

Maria de Medeiros está em cena em Paris, numa adaptação da peça de Jean Cocteau, "Les Parents Terribles". Com encenação de Christophe Perton, a atriz portuguesa está acompanhada por Muriel Mayette-Holtz, Charles Berling, Emile Berling e Lola Créton. A peça está em cena desde 22 de fevereiro, no Teatro Hébertot, mesmo no centro de Paris. Fomos assistir a uma representação e conversámos no fim com Maria de Medeiros.