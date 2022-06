Maria do Rosário Pedreira apresenta novo livro no Porto

JN Hoje às 20:05 Facebook

A poeta e editora Maria do Rosário Pedreira é a protagonista da sessão de junho do ciclo de conversas com escritores Porto de Encontro, que se realiza neste sábado, às 17 horas, na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto.

A última sessão da temporada do Porto de Encontro acontece neste sábado, às 17 horas, no auditório da Biblioteca Almeida Garrett. Em destaque vai estar o novo livro de Maria do Rosário Pedreira, "O meu corpo humano", recentemente publicado pela Quetzal.

Nascida em Lisboa, Maria do Rosário Pedreira é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A sua obra iniciou-se pela ficção juvenil com duas coleções que foram adaptadas à televisão e venderam cerca de um milhão de exemplares.

Embora tenha publicado um romance e contos dispersos em revistas e antologias, é sobretudo conhecida como poeta, tendo publicado cinco livros, com quatro deles coligidos na sua Poesia Reunida, distinguida com o Prémio da Fundação Inês de Castro.

Como editora, o seu percurso está fortemente ligado à literatura portuguesa, tendo contribuído de forma decisiva para o aparecimento de alguns dos autores que mais marcaram o panorama literário nas últimas duas décadas.

A sessão contará ainda com a participação da poeta e professora universitária Rosa Alice Branco.