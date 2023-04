Maria Elisa Domingues estreia-se nos palcos ao lado de Virgílio Castelo

JN Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A peça "Cartas de amor", um clássico da Broadway que vai ser apresentado pela primeira vez nos palcos portugueses, marca a estreia teatral da jornalista Maria Elisa Domingues.

Em cena no Taguspark, em Oeiras, a partir de 2 de maio, a peça conta com Virgílio Castelo no papel principal.

A encenação também está a cargo de outro profissional com larga experiência: Paulo Sousa, responsável por algumas das mais populares adaptações teatrais dos últimos anos.

PUB

Nascida em Lisboa há 72 anos, Maria Elisa Domingues tem um longo currículo como jornalista. NA RTP sobretudo, onde chegou a desempenhar cargos de direção, mas também enquanto colaboradora regular de vários órgãos de comunicação, como o "Expresso", "Diário de Notícias", "Elle" ou "Máxima".

É autora dos livros "Viver com Fibromialgia" (Gradiva, 2008), "Amar e Cuidar" (A Esfera dos Livros, 2012), "Confissões de Uma Mulher Madura" (A Esfera dos Livros, 2015) e "40 Anos do SNS" (Ministério da Saúde-Secretaria Geral, 2019).

Com texto de A.R. Gurney, "Cartas de amor" venceu o Prémio Pulitzer para melhor drama.