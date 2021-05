Maria João Abreu: uma vida dedicada à arte de representar

Sara Oliveira Hoje às 15:08 Facebook

A atriz morreu aos 57 anos, deixando projetos por concluir, a par de um legado de interpretações notáveis no teatro, televisão e no palco. Maria João Abreu estreou-se nos palcos aos 19 anos e nunca os deixou, mesmo que tenha sido o pequeno ecrã a dar-lhe popularidade.

Maria João Abreu estreou profissionalmente em 1983, no Teatro Maria Matos, no musical "Annie", dirigido por Armando Cortez. Nunca mais parou de representar, com muitos espetáculos de teatro de revista no Parque Mayer, a par do Maria Matos, até se afirmar no registo de comédia em "O Último dos Marialvas" de Neil Simon, na Casa da Comédia.

No Teatro Aberto, colaborou com João Lourenço ("As Presidentes", de Werner Schawb) e José Carretas ("Coelho Coelho", de Celine Serreau). Participou ainda em "Bolero", um espetáculo de Manuel Cintra e José Carretas para o CCB.

Ainda casada com José Raposo, em 1998, fundou a produtora "Toca dos Raposo", responsável por projetos de sucesso como A revista "Ó Troilaré, Ó Troilará" ou o musical "Mulheres ao Poder".

No mesmo ano, estreou-se como Lucinda, a empregada doméstica com sotaque da série televisiva "Médico de Família" (1998-2000), que depressa passou a ser umas personagens centrais da história, da qual faziam parte atores como Fernando Luís, Henrique Mendes, Ricardo Carriço, Rita Blanco e São José Lapa.

Mas mesmo com ascensão no romeno ecrãs, Maria João Abreu nunca deixou os palcos. Em 2004, coprotagonizou "A Rainha do Ferro Velho" de Garson Kanin, encenado por Filipe La Féria no Teatro Politeama. Já em 2012 teve o papel principal na peça "O Libertino", encenada por José Fonseca e Costa, no Teatro da Trindade, em Lisboa, ao lado de José Raposo, Custódia Gallego e Filomena Cautela.

A sua última participação no teatro aconteceu em 2019, quando protagonizou "Sonho de uma noite de verão", no Tivoli, contracenando com José Raposo, de quem estava já divorciada, e com Miguel Raposo, um dos filhos do casal.

No cinema, participou nos filmes "A Falha de João Mário Grilo" (2001), "António Um Rapaz de Lisboa" de Jorge Silva Melo (1999), "Telefona-me" de Frederico Corado (2000), "Lá Fora" de Fernando Lopes (2004),"Call Girl" de António-Pedro Vasconcelos (2007) ou "Florbela" de Vicente Alves do Ó (2012) as suas mais recentes participações.

Atualmente, era a padeira Sãozinha Grilo na novela "A Serra", Maria João Abreu fazia parte do elenco da sitcom "Patrões Fora", na SIC. Tinha protagonizado antes, na mesma estação, "Golpe de Sorte", mais uma vez ao lado do ex-marido, José Raposo, com quem muito contracenou. Em 2023, celebraria quatro décadas de carreira, mas partiu antes, deixando um vasto legado no meio em que se notabilizou.