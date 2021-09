Maria João Pires "está bem" e regressa ao trabalho dentro de "algumas semanas"

JN Hoje às 14:51 Facebook

A pianista portuguesa, de 77 anos, está internada após queda, mas, segundo informação veiculada pela sua conta de Instagram, foi levada para o hospital por precaução, embora tenha uma lesão no ombro.

Maria João Pires sofrera uma queda, este domingo à tarde, nas ruas de Riga, na Letónia, e não pode atuar no encerramento do Festival de Música Jurm.

Esta tarde, na sua conta de Instagram, foi revelado que as consequências do acidente, que inicialmente foi descrito como "sério", não são tão graves e que a pianista, que jásaiu do hospital, estará recuperada depois de "algumas semanas" de repouso.

O concerto do Maria João Pires, em Riga, que envolvia a interpretação de obras de Liszt e de Ravel, estava inserido numa digressão que, no último mês, já passou por Espanha, Áustria, Itália, e que prevê, para novembro e dezembro, a atuação da pianista em salas de França, Holanda e Hungria.

Maria João Pires é também um dos principais nomes da Temporada Gulbenkian de Música 2021-2022, anunciada na semana passada.

Em Riga, Maria João Pires foi substituída pelo pianista japonês Mao Fujita.

A agência Lusa tentou contactar o Centro de Artes de Belgais, da pianista, sem resultado.