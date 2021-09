Maria João Pires: queda "grave" na Letónia leva a internamento

JN Hoje às 12:24 Facebook

Pianista portuguesa caiu na rua. Ia participar em festival de música.

Maria João Pires sofreu domingo à tarde uma queda numa rua em Riga, capital da Letónia.

A queda foi descrita como "grave" e a artista portuguesa está internada.

A informação foi transmitida por Zane Čulkstena, diretor do Riga Jurmala Music Festival, festival em que Maria João Pires tinha atuação agendada para ontem, domingo 5, assinalando o encerramento do evento. O recital, com obras de Betthoven e Debussy, estava marcado para a Ópera Nacional da Letónia.