Maria Mergulhão, artivista, quer tornar a intimidade pública

Autora inaugura na quinta-feira 20 a exposição "Oh baby it"s raining" na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

Há muito que Maria Mergulhão deixou de ser uma desconhecida no meio artístico, especialmente desde que foi convidada em 2019 pelo Centro LGBT da Associação ILGA Portugal a apresentar a sua obra no Dia Internacional do Coming Out (sair do armário; 11 de outubro).

O seu trabalho pretende assinalar a presença queer na sociedade. A jovem artista lisboeta é conhecida por quadros de grandes dimensões, com cores fortes, sempre acompanhadas por mensagens fortes. Na nova exposição vai mesclar o graffiti e o acrílico para abordar tabus e mitos sobre sexualidade, género e identidade, questionando o que considera serem crenças impostas. Como diz, regressa sempre ao ditado feminista: "O pessoal é político".

Maria Mergulhão estudou Belas Artes na Goldsmiths da Universidade de Londres, onde deu início ao seu trabalho autorreflexivo e confessional. Regressou a Portugal em 2016, onde trabalha desde então no seu estúdio rosa em Cascais. Durante a pandemia, em abril do ano passado, participou na exposição "Do outro lado", que levou fotografias de 12 artistas a painéis nas ruas de Lisboa, um projeto sobre as relações do homem com a natureza e com as suas invenções.

Anteriormente teve também exposições em Londres e Faro.

"Gosto que as pessoas se relacionem com as minhas experiências através de histórias, do uso da cultura popular (letras de música) e da mobilização das emoções, e da ideia de tornar a intimidade pública. Uso o meu trabalho como uma rotina espiritual, onde confesso as minhas inquietações para as telas e para os poemas, como se me confessasse a um padre", afirma em comunicado.

A inauguração está agendada para as 17 horas na Sociedade Nacional de Belas Artes. A exposição ficará patente até dia 19 de fevereiro.