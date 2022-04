Maria Vasconcelos, sobre As Canções da Maria: "Sabia que o projeto ia ser um enorme sucesso"

Margarida Cerqueira Hoje às 18:06 Facebook

Este sábado, a antiga locutora de rádio irá pisar, acompanhada de toda a família, o palco do Coliseu do Porto.

Maria Vasconcelos licenciou-se em medicina, com a especialidade em psiquiatria, na década de 1990, mas o que a lançou para a ribalta foi a rádio. Este sábado, o projeto As Canções da Maria, criado com o intuito de facilitar a aprendizagem escolar das filhas, Mathilde e Manon, leva a locutora até ao Coliseu do Porto.

As filhas cresceram mas continuam a ser presença assídua nesta realização. "O paradigma mudou. Já não são pequeninas a cantar para os pequeninos. Agora são grandes, tal como eu ou o pai, a entreter as crianças. E é uma felicidade."

As Canções da Maria tiveram o seu primeiro disco em 2011. Desde então, o sucesso entre os mais pequenos só tem crescido.

O último álbum, "Especial história de Portugal", saiu em 2018 e já ultrapassou os 30 milhões de visualizações no YouTube. Quando questionada se esperava algum dia alcançar este número, Maria Vasconcelos, disse, em declarações ao JN, que "não pensava muito nisso na altura. Mas sabia que o projeto ia ser um enorme sucesso".

As Canções da Maria são, tanto para os mais novos como para os pais e educadores, uma forma mais simples de estudar e lecionar as matérias. "Achei, desde o início, que os miúdos iam gostar. Mas a verdade é que os pais, professores e educadores também adoram. Usam nas escolas, cantam os miúdos e cantam eles. Alguns até vêm aos concertos sozinhos, não trazem as crianças".

O espetáculo deste sábado Coliseu Porto Ageas esteve previsto para 2020. Contudo, devido à pandemia, foi cancelado. "Nós fomos os primeiros a desmarcar concertos. Tínhamos o primeiro a um domingo, no Porto, e a pandemia começou segunda-feira. Sinceramente, sentia-me incomodada e a organização do espetáculo achou por bem adiarmos."

Para o espetáculo, Maria promete abundância de diversão, mas não só. "Espero que se riam muito, porque vai ter muitos momentos cómicos, mas também que se comovam muito."

Relativamente à continuidade do projeto, Maria Vasconcelos disse já estar a preparar o próximo capítulo: "Será um especial corpo humano".