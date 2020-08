Mariah Carey anuncia álbum de raridades

Tomás Miranda Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

"The Rarities", o novo álbum de Mariah Carey, tem lançamento marcado para dia 2 de outubro. O single "Save The Day" já foi libertado.

A cantora e compositora pop revelou que o próximo disco é feito das suas raridades favoritas. No álbum poderemos encontrar demos, lados B e temas originais que a artista nunca chegou a lançar. A coletânea terá mais de trinta faixas e conta com um disco extra gravado em 1996, em Tóquio, no Japão.

"Save The Day" é a canção que vai abrir as portas para a sonoridade deste novo LP. O tema tem o sample de vocais da artista Lauryn Hill, responsável por um dos álbuns mais conhecidos de hip-hop dos anos 90: "The miseducation of Lauryn Hill". A voz da rapper foi retirada da "Killing Me Softly With His Song", dos Fugees.

Mesmo assim, os planos da cantora que ouvimos todos os natais não acabam aqui. Para celebrar os trinta anos do álbum autointitulado, a compositora premiada pela revista "Billboard" como Melhor Artista Feminina, decidiu anunciar um livro de memórias.

"The Meaning of Mariah Carey" é o título da obra constituída pelas "músicas, dificuldades e vivências" da artista. O livro será também publicado numa versão audível lida pela própria. Carey confirmou que esse formato terá "componentes musicais especiais". A obra vai estar disponível a partir do dia 29 de setembro.