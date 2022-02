Mariana Zwarg: "Hoje, todos querem falar, mas ninguém quer escutar"

Sérgio Almeida Hoje às 17:25 Facebook

O que fazem em palco uma brasileira, um francês, um dinamarquês, um alemão e um finlandês? Poderia ser o início de uma história com laivos cómicos, mas são apenas as nacionalidades do Sexteto Universal, grupo liderado por Mariana Zwarg que se estreia este sábado à noite nos palcos portugueses com um concerto no Auditório de Espinho.

"Nascentes" é o disco de apresentação deste agrupamento, mas também o de Mariana Zwarg. Apesar da estreia discográfica, a multi-instrumentista carioca é tudo menos uma debutante. Flautista, saxofonista, compositora e arranjadora, tem uma experiência de duas décadas de palco, na sua maioria na companhia das suas principais inspirações e referências artísticas: o pai, o contrabaixista Itiberê Zwarg, e o padrinho, o lendário Hermeto Pascoal.

Com ambos, diz em entrevista ao JN, aprendeu a universalidade e a vontade de transpor barreiras musicais ou estilísticas, misturando em seguida todos esses elementos. "Procuro seguir o ensinamento de que é a música que nos inspira. Pode ser um passarinho, uma sanfona que ouço na rua ou um trovão", resume.

A predisposição para ouvir é também a essência do Sexteto Universal. A intérprete e compositora garante que o fator distintivo do projeto é a interação de influências. "Muito brasileira" na sua sonoridade, Zwarg procurou trazer para a banda músicos com diferentes visões e experiências, por vezes até antagónicas. "Quando começámos, há seis anos, disseram-me que não iria resultar, porque dificilmente ia soar brasileiro. Mas eu nunca quis isso. Quando estou com eles, toco flauta de forma diferente. Eles trouxeram excelência técnica, mas também liberdade de criar e improvisar".

Nas centenas de concertos que o sexteto deu nos primeiros quatro anos, a cumplicidade foi-se fortalecendo. Mais do que o conhecimento sobre as características de cada um, Mariana Zwarg acredita que foi a diferença entre todos que fez com que o projeto resultasse. "A chave desta banda é a escuta. Quando temos abertura para escutar o outro, algo de bom acontece. Ora, no mundo de hoje não se consegue comunicar. Toda a gente quer falar, mas sem escutar ninguém".

Lançado no final de 2020, "Nascentes" esperou dois anos até que finalmente estivessem reunidas as condições para ser apresentado ao vivo. À ansiedade do regresso há que somar ainda a expectativa de conhecer o público português. A flautista recusa-se a prever como será a recetividade, porque é "impossível comparar públicos". "De cada vez que subo ao palco, há uma nova energia. Mas as primeiras impressões sobre Portugal - onde também nunca tinha estado - são muito boas. Senti-me em casa, até porque o Rio tem muitas influências portuguesas", analisa.