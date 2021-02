Marilyn Manson: "Fantasio todos os dias sobre esmagar o crânio dela com uma marreta"

José Miguel Gaspar Hoje às 22:13 Facebook

Cantor confessou desejo de matar a atriz Evan Rachel Wood numa entrevista em 2009, quando se separaram brevemente mas ainda namoravam. E escreveu uma canção inteira sobre isso.

O relacionamento do artista gótico de rock de choque Marilyn Manson, hoje com 52 anos, com a atriz Evan Rachel Wood, 33 - que esta semana o acusou de violação e diversas formas de maus tratos, físicos e psicológicos - começou quando ela era ainda menor e só foi tornado público em 2007, depois dela fazer 19 anos e aparecer no videoclip da canção dele "Heart-shaped glasses". Ele tinha então 38 anos, o dobro da idade dela.

Ao longo do namoro, que terá sido sempre tóxico e vicioso, atravessaram várias separações, incluindo uma em 2008, muito marcante para o cantor de "Putting holes in happiness", que disse ter "sofrido como um cão". Mas reconciliaram-se sempre até 2010, quando no início do ano anunciaram publicamente estar noivos.