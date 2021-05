Mário Coelho é o vencedor do Prémio Revelação Ageas

Catarina Ferreira Hoje às 19:30 Facebook

Ator, encenador, dramaturgo e produtor é o vencedor de segunda segunda edição do galardão.

O Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II tem um valor pecuniário de cinco mil euros e é atribuído anualmente a um profissional de teatro que tenha até 30 anos e cujo trabalho artístico se tenha destacado no ano anterior à atribuição do Prémio. O galardão foi entregue em 2020 à dramaturga e encenadora Sara Barros Leitão.

Ator, encenador, dramaturgo e produtor, Mário Coelho nasceu em Lisboa em 1994, e ingressou na Escola Superior de Teatro e Cinema em 2012. A sua primeira criação, "É possível respirar debaixo de água", estreou-se em 2015 na galeria Manteigaria Lisboa e, desde aí, encenou mais seis trabalhos próprios, sendo os mais recentes "Fuck me gently" e "Lisbon sisters". Está neste momento na fase de ensaios de "I´m still excited", que estará em palco de 13 a 16 de julho no espaço cultural da Rua das Gaivotas, em Lisboa.

O sonho de ser realizador de cinema levou-o a desenvolver um gosto pela representação e pelo teatro. Foi com esse ensejo que em 2020, durante o primeiro confinamento, criou, a partir de casa, a websérie de oito episódios, "Vai ficar tudo bem!", que se assume como "uma sátira sobre um jovem ator que decide fazer uma espécie de reality show dos seus dias passados em quarentena".

Mário Coelho foi escolhido por um júri composto por 13 profissionais de diversas áreas associadas ao meio artístico e cultural português: Álvaro Correia, Cristina Carvalhal, Cucha Carvalheiro, Inês Barahona, Isabél Zuaa, John Romão, José António Tenente, Marta Carreiras, Mónica Garnel, Rui Horta, Rui Pina Coelho, Sara Barros Leitão e Tónan Quito.