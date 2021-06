Fotojornalista Mário Cruz regressa a Portugal com uma tonelada de lixo

Inês Ribeiro Ontem às 23:47 Facebook

O projeto que valeu ao fotojornalista Mário Cruz a distinção no World Press Photo 2019 e no Estação Imagem permanecerá durante todo o ciclo de programação do Basqueirart (19 de junho a 22 de agosto) na Sala da Cortiça do Museu de Lamas, em Santa Maria da Feira. A instalação reúne uma tonelada de lixo e acompanha as imagens captadas durante a sua viagem pelas Filipinas.

A mostra "quebrou todas as barreiras", diz ao JN. "Foi um desafio audaz do festival incluir este trabalho e ocupar todo o museu. É um festival multidisciplinar e faz-me acreditar que é o local perfeito para voltar a ter a exposição em Portugal" que, pela primeira vez, visitas noturnas".

"Living among what"s left behind" ("Vivendo entre o que é deixado para trás") retrata a vida de comunidades ao longo do rio Pasig, em Manila, considerado biologicamente morto na década de 1990 e que testemunha uma gigante poluição ambiental. Uma realidade que demonstra que "aquilo que as pessoas dizem que vai acontecer no futuro se não fizermos nada, já existe".

A exposição, que já passou por Oeiras, Roma, Bruxelas e Macau, já tem também passagem garantida pela Colômbia.