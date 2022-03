Mário de Carvalho no regresso do "Porto de Encontro"

JN Hoje às 20:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois anos depois, o ciclo de conversas com escritores "Porto de Encontro" retoma a sua programação mensal. Mário de Carvalho é o protagonista da sessão deste mês, no próximo sábado, dia 26, às 17 horas, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

A comemorar 10 anos de existência, o "Porto de Encontro" vai receber Mário de Carvalho já no sábado, às 17 horas, naquela que será a 84.ª sessão deste ciclo de conversas com escritores promovido pela Porto Editora.

Com mais de 30 livros publicados nos mais diversos géneros literários, do romance à crónica, Mário de Carvalho assinalou recentemente os 40 anos de atividade literária, tendo, ao longo desse período, arrecadado alguns dos mais prestigiados prémios literários, como o Grande Prémio de Romance e Novela, Conto e Teatro da APE, o Prémio do PEN Clube Português, o Prémio Fernando Namora e o Prémio Vergílio Ferreira. Conquistou ainda o prémio internacional Pégaso de Literatura e em 2020 o Grande Prémio da Crónica e Dispersos Literários, da APE, pela obra "O que eu Ouvi na barrica das maçãs".

O ensaísta e crítico literário (inclusive presidente da Associação Portuguesa dos Críticos Literários) Manuel Frias Martins é o convidado especial desta conversa, na qual as leituras vão estar a cargo de Hugo Araújo.

As próximas sessões do Porto de Encontro têm já data marcada e convidados confirmados: a sessão de 30 de abril é protagonizada por Adolfo Luxúria Canibal, a de 28 de maio por Richard Zenith e Mário do Rosário Pedreira protagoniza o Porto de Encontro de 18 de junho.

Desde 2011, o ciclo de conversas atraiu mais de 20 mil espectadores em sessões realizadas em espaços como Teatro Rivoli, a Casa das Artes, a Casa da Música a Biblioteca Almeida Garrett ou o Teatro Nacional São João.