Mário Lúcio: "Somos produtos da migração"

O multifacetado artista cabo-verdiano Mário Lúcio lançou recentemente o seu 10º álbum, designado "Migrants". Gravado em Portugal, o disco reflete sobre a migração.

Verdadeiro artista dos sete ofícios, com incursões pela música, literatura, teatro ou artes plásticas, Mário Lúcio regressa aos discos com "Migrants", um elogio à riqueza cultural trazida pela migração e um alerta contra as limitações à livre circulação de pessoas.

O Mário canta, compõe, é escritor e pensador. Já tem uma carreira longa e marcada de sucessos. Como se descobriu em tantas artes?

É aquele chamamento para partilharmos o que nós sentimos e isso levou-me com o tempo a sentir o universo, as montanhas, o mar, as pessoas. E é assim que às vezes começa com uma escrita, um poema, uma história, uma peça de teatro, um quadro, uma pintura e pode ser também uma canção. Há coisas que eu observo e sinto e imediatamente se tornam canção, que já vêm com a sua letra e a sua música e há outras que sinto que só contando, só escrevendo.

É também graduado em Direito e envolveu-se na política, tendo sido ministro da cultura e artes, em Cabo Verde, de 2011 a 2016. Como foi ter esta responsabilidade? Quais as ideias que pretendia implementar e quais as que implementou?

Foi uma época muito boa, porque a minha própria história está associada ao desenvolvimento do meu país, onde eu nasci e fiz o meu percurso. Nesse percurso as coisas foram acontecendo normalmente e um dia fui convidado para ser ministro da cultura. Foi uma grande realização política e uma sorte um cidadão ser chamado a fazer isso e chamaram-me não para ser militante do partido, que eu não sou, mas por causa da minha própria ação na sociedade e na cultura. Conseguimos lançar as bases para o desenvolvimento cultural do país, começando pela educação ao criar o Conservatório nacional, depois criamos o ballet nacional, o teatro nacional. Dentro da preservação investimos numa galeria nacional de arte e numa coleção, tivemos um banco da cultura que tinha a sua própria moeda para financiar. Ainda descentralizámos os eventos, fazendo o fórum de Carnaval em São Nicolau, o fórum de artesanato na Ilha de São Vicente. Tentámos lançar a ideia de que a cultura é um centro de todas as ações tomadas. Isso levou-me duas vezes às nações unidas para discursar no plenário, porque estávamos num momento de introduzir a cultura como um órgão de desenvolvimento local.

Focando-nos agora um pouco na música e no seu novo álbum. "Migrants", tal como o nome indica, tem como tema os migrantes. Qual foi a mensagem ou história que tentou transmitir neste álbum.

Basicamente, a minha colocação é que nós, os seres humanos, devemos a nossa grande diversidade de tipologia e cultural às migrações. Considero que a maior epopeia da história humana foi exatamente a migração, que começou há 65 mil anos, em que o Homem chegou à Islândia. Essa epopeia faz com que o mundo hoje tenha negros, brancos, olhos azuis, entre outras características. São adaptações ao meio ambiente. Há que chamar à atenção que nós somos produto da migração, as nações são produtos de migrações e as mesmas permitem contactos. Ao falar de migração, o nosso pensamento vai logo para a tragédia que está a acontecer todos os dias. As pessoas a tentar encontrar uma vida melhor, a tentar fugir da guerra e perdem a vida no Mediterrâneo ou no Atlântico. Como é que uma bela história humana, como as migrações, se transforma hoje em dia numa vergonha. Eu lancei então este disco para dizer que nós temos que ter muito cuidado, para não transformar as nossas conquistas nos nossos maiores desastres. Nós, artistas, chamamos à atenção desta situação, para provocar reflexões e mudanças de atitude, de modo a vivermos numa maior harmonia.

Este álbum diferencia-se de alguma forma dos outros nove, no seu estilo musical?

Há uma coerência em todas as minhas músicas, o Rui Ferreira, produtor do disco, captou isso muito bem, mas este álbum é à parte. Em todos os meus álbuns etoquei e claro que fica sempre o selo da minha forma de tocar, das minhas limitações, até onde eu posso ir e como eu vejo a música de Cabo Verde, mas de repente encontro-me com uma pessoa que tem experiência das músicas do mundo e tem uma perceção da música lata, sentimental e identitária, mas também um pouco estética. Nós utilizamos adufes, pandeireta, concertina, viola braguesa, bombos - instrumentos tipicamente portugueses estão presentes neste disco e a sonoridade é enorme, aquela profundidade sonora, a forma de tocar e a forma de "atacar" os tempos musicais. Isso enriqueceu, porque a minha música pertence a algo particular dentro da música de Cabo Verde e de repente saio dos meus limites e vou de encontro a outros músicos. Evidentemente que fica uma pequena contribuição de experimentalismos que resultam.

É a primeira vez que entrega os arranjos e produção a outro instrumentista. Qual foi a razão desta alteração?

Aconteceu por pura coincidência. O músico, Rui Ferreira e a sua mulher, Sofia, durante a pandemia gravaram uma música minha, que se chama "Zita", gravada pela primeira vez em 2002. Pediram-me autorização para gravá-la agora e eu claro que aceitei. Um dia, cá no Porto, quiseram conhecer-me e eu mostrei as mais de 200 canções inéditas, para além das 300 já gravadas e foi aí que demonstraram interesse em gravar determinadas músicas que deveriam ser partilhadas com o público. Ele começou a fazer os arranjos e depois no final eu só fui lá colocar a voz. Todos os músicos são portugueses e achei bonito, porque a migração é exatamente isto, uma viagem de empatias. Resultou num trabalho que acrescentou muito à música de Cabo Verde e a mim mesmo, porque vê-se novas sonoridades, novas abordagens da nossa música, uma linguagem de encontro. As críticas têm sido muito boas, porque refrescou a minha música, o artista tem esse poder. Estou feliz com isso.

É possível entender que tem uma grande ligação a Portugal e aos portugueses. O próprio videoclipe de "Migrants (Shakesperience)" conta com a contribuição de André Sousa e João Monteiro.

Tem muito a ver com encontros de cultura. O avó da minha mãe era português, como acontece com metade dos cabo-verdianos. Mas para além desse lado biológico e territorial eu tenho tentado entender o mundo como unidade holística, receber as pessoas como seres da minha espécie e sem os quais eu não posso viver. E é por isso que quando estou em Portugal, sinto que estou em Cabo Verde. A história nos pôs em relação e isso já deu genética, relacionais sociais, políticas, culturais... É inseparável.

Voltando à canção "Migrants (Shakesperience)". Só a gravou ao fim de 14 anos. Porquê?

Primeiro porque é uma música muito intensa. Já vimos público a chorar, mas também a aplaudir e a gritar. Eu compus essa música, mas nunca consegui cantar ao vivo por causa dessa carga dramática que ela tem. E não era para entrar neste álbum, mas o Rui ouviu-a e achou-a linda, tendo imediatamente querê-la incluir. É a comprovação de que o que está para acontecer tem uma força tremenda.

Eu sofria e ainda sofro a lembrar-me dessa história política, de ver a que condição nós os Humanos já chegamos. Catorze anos foi o tempo necessário para ter forças e poder interpretá-la com o público.

O que tem reservado para o futuro? O que se avizinha?

Quero dar o máximo de mim para melhorar o meu habitat. Em termos artísticos já está tudo no seu caminho, vem aí livros novos e também já estamos a trabalhar em discos novos. A agenda de concertos também já se está a compor para todo o ano. Vou ouvindo os chamamentos e vou cumprindo aquilo que eu vim aqui fazer.