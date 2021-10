Mario Vargas Llosa participa na Bienal de Poesia de Oeiras

Hoje às 18:19 Facebook

Nobel de Literatura em 2010, o escritor peruano está confirmado na 1.ª edição da Bienal Internacional de Poesia de Oeiras

Aos 85 anos, o escritor Mario Vargas Llosa, Nobel da Literatura em 2010, vai marcar presença, através de vídeoconferência, na 1.ª edição da Bienal Internacional de Poesia de Oeiras, a decorrer entre os dias 16 e 21 de novembro.

O evento surge no âmbito da candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura 2027 e inclui uma programação com mais de 100 convidados, oriundos de três continentes, que incluem poetas, músicos, escritores, diplomatas e artistas.

O segundo dia desta Bienal já contava no seu alinhamento com a Masterclass "Wisława Szymborska: Fim e começo", com a Conversa-concerto com Simone de Oliveira, e com o showcase Upside Down Poetry "Cada Som Como um Grito", todos a partir das 21h00.

Agora, o dia 17 de novembro fica também marcado pela sessão maracada para as 16 horas, no auditório do Templo da Poesia, por videoconferência, com Mario Vargas Llosa e moderação da jornalista Maria João Costa.

A Bienal Internacional de Poesia de Oeiras é um evento gratuito e aberto ao público com uma programação multicultural e multidisciplinar, e cuja primeira edição é dedicada ao tema "Poder e Democracia".

Jorge Valdés Díaz-Vélez, Miguel Araújo, Samuel Úria, Capicua, Nando Reis e Sérgio Godinho são apenas algumas das personalidades que integram a programação.