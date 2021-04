Mário Viegas: o sonho que se calou no dia das mentiras

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:17 Facebook

Ator, encenador e dizedor Mário Viegas desapareceu há 25 anos. Viveu segundo as suas regras e reinventou o modo de ler e interpretar poesia.

No ano em que faleceu propunha-se levar "o sonho ao poder" através de uma candidatura à Presidência da República apoiada pela União Democrática Popular. Era o passo mais arrojado de uma vida marcada pela intervenção política e cultural. Desde 1966, quando se estreou com uma leitura de poemas na cidade onde nasceu, Santarém, viu serem proibidos os seus discos pela censura do Estado Novo, envolveu-se com várias companhias de teatro antes e depois do 25 de Abril, participou em 15 filmes, fez programas de televisão, leu poesia. Mário Viegas desapareceu num dia das mentiras.

"Viveu segundo as regras dele e marimbou-se sempre para as ortodoxias, fossem políticas ou artísticas", disse ao JN Maria do Céu Guerra, atriz e fundadora da companhia A Barraca, alguém que olhava para Viegas como um "irmão". "Era um artista que ajudava a subir o teto para que se respirasse melhor. Mas nunca foi exatamente um profissional. Não via o teatro como trabalho e evitava ao máximo os subsídios para não criar compromissos e enleios - toda a arte que fez era uma expressão de vida".