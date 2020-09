Marionetas do FIMP regressam em outubro com 14 espetáculos em dez salas

Catarina Ferreira Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Certame dedicado às marionetas e formas animadas foi apresentado esta quarta-feira no Teatro Rivoli, no Porto.

A 31ª edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP) está de regresso com 14 espetáculos de seis países - Holanda, Cabo Verde, Bélgica, França, Espanha e Portugal. Entre os dias 9 e 18 de outubro, o certame terá récitas em dez espaços da cidade do Porto, (Teatro Carlos Alberto, Rivoli, Campo Alegre, Helena Sá e Costa, Palácio do Bolhão, Metro do Porto, Mira Fórum, Teatro de Ferro e Círculo Católico dos Operários do Porto) e, pela primeira vez, em Matosinhos (Cineteatro Constantino Nery).

O espetáculo que abre o FIMP., "KAMP", dos holandeses Hotel Modern, é um dos destaques da programação sublinhados pelo diretor artístico, Igor Gandra, que o descreve como "impressionante e atual, face ao crescimento assustador de tendências extremistas e racistas, às quais é preciso estar muito atento". O espetáculo, que terá lugar no Teatro Carlos Alberto, faz alusão ao campo de extermínio nazi Auschwitz-Birkenau.

Um exemplo do cartaz que materializa o mote da edição 2020, "Limites do Humano". O objetivo é que se explorem "discursos e pensamentos sobre as ciências e a política, com uma programação que inclui ainda um concerto, três "workshops, desta feita online, e duas masterclasses, que decorrerão no mês de novembro.

A 10 de outubro, no Teatro Campo Alegre sobe ao palco "Bad Translation", de Cris Blanco, Espanha, que retoma o mito do escultor que deseja atribuir vida à sua criação.

Do programa, destacam-se ainda os espetáculos "Uma Coisa Longínqua", do Teatro de Ferro & Carlos Guedes, "O Fim do Fim", da Alma d'Arame & Companhia João Garcia Miguel, e "Lições de Voo", pelo Teatro de Marionetas do Porto.

Filipe Moreira, vencedor da quarta bolsa de criação Isabel Alves Costa, apresenta, em estreia absoluta, o espetáculo "Fibra", a que se juntam outras estreias como "O que já não é e o que nunca foi", de Joaclécio Azevedo, e "O Cheiro dos Velhos", do Grupo Cultural Português do Mindelo & Teatro de Marionetas do Porto, em estreia nacional.

O espetáculo "Lilliput", da bailarina espanhola residente em Portugal, Ainhoa Vidal, em estreia absoluta no FIMP'20, é outra das produções em destaque.

Dada a limitação das salas a 50%, alertou Tiago Guedes, diretor artístico do Teatro Municipal do Porto, um dos co-produtores do FIMP, os bilhetes deverão esgotar rapidamente.

*com Lusa