Marisa Liz estreia-se a solo com a voz de Variações numa canção inédita

Marisa Liz, ex-vocalista dos Amor Electro, estreou-se a solo esta sexta-feira, com uma música escrita por António Variações. O vídeo já conta com mais de cinco mil visualizações no YouTube.

A cantora, que foi vocalista dos Amor Electro até novembro passado, quando a banda decidiu seguir caminhos diferentes ao fim de 12 anos, acaba de se lançar numa carreira a solo com um "inédito do mestre António Variações", anunciou nas redes sociais, num comovente texto de divulgação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marisa Liz (@marisaliz_oficial)

Produzida pela Moullinex e co-produzida por Marisa Liz, a canção "Guerra Nuclear" foi escrita por António Variações, cuja voz também surge no novo trabalho. A gravação da voz do cantor foi retirada de uma cassete, que, segundo a família, data do final de 1983.

"Caiu um presente do céu. Foi o que senti quando soube que esta canção era para mim. Tinha nas mãos a mensagem mais pura e forte que queria sentir e que queria cantar. Tinha e tenho nas mãos a tristeza de saber que infelizmente esta mensagem continua a fazer sentido. É urgente termos paz. O Variações sabia disso", frisa a artista, no comunicado.

Segundo a editora, o processo começou em abril, quando a artista descobriu o texto de António Variações. Tendo em conta o contexto atual, a família doo cantor decidiu dar inicio ao processo de divulgação da música, numa "tentativa de alertar para o 'delírio nuclear', sendo ele uma ameaça (verdadeira ou não) cada vez mais presente no dia a dia".