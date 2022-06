Marisa Monte: "Quero oferecer uma resistência poética, criativa e amorosa"

Marisa Monte atua, esta terça-feira, na Super Bock Arena, no Porto, e no dia 5 em Oeiras. A estrela dos concertos será o álbum "Portas".

É com "Portas", disco gravado durante a pandemia e que junta um elenco de colaboradores notáveis, que Marisa Monte assinala o regresso a palcos nacionais. Um disco que resume a sua atração por géneros como a bossa nova, o jazz, a soul e o rock - e sua capacidade de os fundir em canções inteiras. Em conversa com o JN, a cantora fala das particulares condições de gravação, do momento complicado que o Mundo atravessa e sobre o futuro das artes no Brasil, além de deixar pistas sobre os concertos em Portugal.

Conte-nos um pouco do processo deste disco, gravado em pandemia e a partir de tantas cidades.