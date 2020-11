Mariza: "Não me considero fadista"

Ana Vitória Hoje às 13:37 Facebook

Mariza celebra 20 anos de percurso com homenagem a Amália Rodrigues.

O fado entrou na sua vida ainda criança. Ouvia-o nos discos que punham em casa a tocar e na taberna dos pais, no típico bairro da Mouraria, em Lisboa. Mas o seu Mundo musical é "vasto" e uma viagem "muito grande que começa numa mãe africana e acaba num pai português". Mariza, a fadista que nunca se considera como tal, celebra 20 anos de percurso com um novo disco no qual canta exclusivamente temas de Amália Rodrigues. É o seu tributo àquela que foi, no seu caminho, "uma espécie de professora". O álbum "Mariza canta Amália", que é lançado esta sexta-feira, tem arranjos e direção de orquestra de Jaques Morelenbaum.

O que a levou a só agora editar um trabalho onde canta exclusivamente temas de Amália?