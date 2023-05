Mariza, Plutonio e Ena Pá 2000 no cartaz d'O Sol da Caparica

JN/Agências Hoje às 15:42 Facebook

A oitava edição do festival O Sol da Caparica, que vai decorrer de 17 a 20 de agosto, tem seis novas confirmações: Mariza, Plutonio, Vitor Kley, Ena Pá 2000, Rita Rocha e Pedro Mafama.

No inicio de abril a organização anunciou os primeiros nomes de artistas que vão estar neste festival lusófono, entre os quais Léo Santana, Carolina Deslandes, Nininho Vaz Maia, Matias Damásio e Paulo Gonzo, T-Rex, Badoxa, João Pedro Pais e Valete, entre outros.

Posteriormente o cartaz do festival promovido pelo Grupo Chiado e pela Câmara Municipal de Almada, que decorrerá no Parque Urbano da Costa da Caparica, recebeu a confirmação de Regula, Bispo, Ivandro, Chico da Tina, José Cid e Poesia Acústica para o evento dedicado à música de expressão portuguesa, e com uma variedade de géneros musicais, que vão desde o pop ao hip hop, do rock à música africana.

A 15 de agosto, dois dias antes do início do festival, está prevista a superação de um recorde, ao promover a maior banda inclusiva de rock do mundo, uma causa que juntará mais de 1.200 músicos, entre 450 guitarristas, 250 bateristas, 400 vocalistas e 200 baixistas, que tocarão o hino do festival dando o pontapé de saída para um leilão solidário que decorrerá nos dias seguintes, até ao final do festival.