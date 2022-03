Maro: do Instagram à vitória no Festival da Canção 2022

Rui Pedro Pereira Hoje às 17:54 Facebook

Cantora, compositora e multi-instrumentista conquistou o pleno do júri e do público, derrotando consagrados como Aurea, FF, Agir e Os Quatro e Meia.

A voz serena do tema "Saudade, saudade" conquistou na noite de domingo a edição deste ano do Festival da Canção, com superioridade sobre os intérpretes favoritos: Aurea, FF, Os Quatro e Meia e Agir (que escreveu a canção para a concorrente Milhanas). Maro conquistou o pleno de 24 pontos - 12 atribuídos pelo júri do concurso musical da RTP e 12 do público -, com o tema cantado em inglês e português e dedicado ao avô desaparecido.

Foi uma noite de glória para a jovem no Estúdio 1 da RTP. Ela que, até este fim de semana, era uma ilustre desconhecida do grande público, mas que conta com um palmarés artístico invejável: já fez um dueto com Eric Clapton, participou numa digressão com o músico inglês Jacob Collier - vencedor de vários Grammys - e, na fase mais aguda da pandemia, quando o país se encontrava em confinamento, entrou pela casa dos portugueses nos diretos de Instagram de Bruno Nogueira na rubrica "Como é que o bicho mexe".